GROSSETO – La Fiera del Madonnino ed il Game Fair Italia, organizzati congiuntamente, rappresentano il più grande evento Outdoor del territorio nazionale.

Le due manifestazioni insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutta la provincia, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

Il Centro Fiere con le due manifestazioni catalizzerà miglia di visitatori provenienti da tutte le regioni, come testimoniato dalle vendite online dei biglietti ingresso.

Riassumiamo alcuni dati per far capire, cosa rappresentano la Fiera del Madonnino ed il Game Fair, 315 espositori, 150.000 mq di superficie occupata dalle due manifestazioni, 27.060 mq di superficie espositiva, parcheggi per 5.800 posti auto, facilmente raggiungibili in prossimità della Fiera, sono 25 le aziende che lavoreranno per la loro organizzazione, più di 100 gli animali coinvolti negli spettacoli come più di 100 sono gli animali in esposizione, 70 spettacoli al giorno, 15 aree interattive e 8 linee di tiro al volo sportivo, uniche realizzate in Italia all’interno di un Centro Fiere.

La fiera del Madonnino giunta alla sua 46° edizione è l’emblema di semplicità e ruralità e simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia.

Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

Il Game Fair Italia, giunto alla sua 34° edizione è il più grande evento outdoor italiano, presenterà un ricco palinsesto di eventi, con l’inserimento di nuovi settori rivolti a valorizzare le discipline all’aria aperta, a promuovere uno stile di vita sano e immerso nella natura, offrendo alle migliaia di appassionati tre giorni fra tradizione venatoria, tiro sportivo, equitazione e cinofilia.

Provare è la caratteristica che rende unica questa manifestazione, il visitatore potrà diventare il vero protagonista della fiera cimentandosi nelle numerose discipline presenti che difficilmente trova altrove, organizzate nelle 15 aree interattive

Una grande macchina organizzativa in perenne movimento che deve essere alimentata da nuove idee e iniziative ed ecco che nell’edizione 2026 nasce una nuova rassegna Etruria Vinum che sarà organizzata in alternanza biennale alla fortunatissima Toscoleum proposta per la prima volta nel 2025.

Etruria Vinum il nuovo settore espositivo dedicato alla viticoltura ed enologia, dai macchinari e prodotti per il vigneto e vendemmia, agli impianti di vinificazione ed enologici, per arrivare al packaging e ai servizi per la commercializzazione.

Torna nell’edizione 2026 anche la zootecnia, con la rassegna zootecnica delle eccellenze ovicaprine della Toscana che vedrà la partecipazione di numerose aziende del territorio, con un programma che unisce esposizione commerciale, valorizzazione della biodiversità e divulgazione rurale.

Quindi nuova energia, la Fiera del Madonnino ed il Game Fair hanno iniziato un nuovo viaggio verso altri grandi successi, questa manifestazione chiede solo di essere rispettata perché nel settore fieristico, sono veramente poche le fiere annuali che si mantengono per così lungo tempo.

Tutti i principali stakeolders, a partire dalle Istituzioni che rappresentano il territorio grossetano devono mantenere alta l’attenzione su queste manifestazioni, che ancora conservano intatto il loro valore nonostante un contesto di congiuntura economica certamente non favorevole, accompagnata da una crisi generalizzata del sistema fieristico, per non rimpiangere in futuro tutto ciò che si poteva fare e non è stato fatto.

I numeri della Fiera

46° edizione del Madonnino

34° edizione del Game Fair

1° Etruria Vinum

La preparazione

25 le società che hanno lavorato per creare e preparare l’area

120 le persone che hanno lavorato per la realizzazione della parte espositiva

4 muletti utilizzati

250 le tensostrutture montate

1000 i pannelli montati per gli allestimenti interni

1.100 mt lineari di orsogrill utilizzati

900 metri di transenne utilizzate

200 i pali messi in opera per la realizzazione dei recinti

800 i picchetti per la delimitazione dei parcheggi

100 i cartelli di segnaletica interni

100 bidoni immondizia distribuiti nell’area

50 i cartelli di segnaletica esterna

10 i chilometri di segnatura del villaggio

800mq di ombreggiante steso

2.500mq di moquette stesa

La manifestazione

15 gli ettari complessivi occupati dalla manifestazione

27.060 i mq espositivi

5.800 i posti auto a disposizione

4 km la lunghezza complessiva dei corridoi della manifestazione

100 animali coinvolti negli eventi

100 animali in esposizione

200 le esibizioni nei tre giorni

110 le persone allo staff durante la Manifestazione

30 gli apparati radio per la comunicazione dello staff

15 le aree interattive

70 eventi al giorno

2 le gare ufficiali ospitate

8 linee di tiro a volo

30 modelli di fucile da provare

3 poligoni del tiro no fire

320 espositori

20 punti di ristoro

1.800 le persone all’interno della Manifestazione prima dell’ingresso del pubblico

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 24 aprile 2026

Apertura fiera ore 9.00 – Chisura fiera ore 18.30

Ore 09.30 -10.30

Titolo : Maremma terra di sole e di energia

A cura di Azienda Agricola Le Rogaie

Programma relatori:

Giulio Borgia, Imprenditore

Andrea D’Amico, AIAS

Lorenzo Ferretti, DAGRI, UNIFI

Aldo Dal Prà, IBE-CNR

Angelo Gentili, Legambiente

Paolo Picchi, Paesaggista, ETA e DIDA, UNIFI

Fabio Roggiolani, cofondatore Ecofuturo

Nicola Gherardi, Membro di Giunta di Confagricoltura

Cristina Brandizzi, Engie

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto

Leonardo Marras, Regione Toscana, Assessore Agricoltura e Sviluppo Economico

Ore 10.30 -11.30

Titolo : “Presentazione di nuovi trattori specializzati da frutteto e vigneti John Deere”

A cura di: PM&B

Ore 11.30 Inaugurazione

Taglio del Nastro e Presentazione della 46^ Fiera del Madonnino, Etruria Vinum e 34^ Game Fair Italia

Saluto delle Autorità

ore 14.00 alle 14.45

Titolo: Concimazione nutraceutica con fertilizzanti organici di qualità: caratteristiche e benefici

A cura di: AGM Srl

Programma relatori

Emanuela Fonti e Alessandro Giannerini

Ore 15.00 16:30

Titolo : Opportunità di sviluppo della filiera ovina in Toscana tra transizione digitale e sfide legate ai cambiamenti climatici

A cura di : Accademia dei Georgofili

Programma relatori:

Leonardo Marras, assessore agricoltura Regione Toscana

Andrea Righini, direttore del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP.

Prof. Marcello Mele, Università di Pisa e Accademia dei Georgofili

Dott. Gennaro Giliberti, Regione Toscana

Diego Guidotti, Aedit srl

Dott.ssa Francesca Vichi, Agronoma

Dott. Silverio Grande, ASSONAPA

Damiano Diani, allevatore

Carlo Santarelli, presidente Caseificio Sociale Manciano

Stefano Busti, Caseificio Busti

Ore 17.00 18:30

Titolo : Robotica in viticoltura: Innovazione, sostenibilità e nuove competenze

Incontro promosso da: Vitibot e da Same Deutz Fahr

Sabato 25 aprile 2026

Apertura fiera ore 9.00 – Chisura fiera ore 18.30

Ore 10.30 – 11.00

Titolo Droni Agricoli: formarsi per crescere

a cura di :Tecnofly Flyscabris Srl _ Piero Stelli

ore 11.00- 13.30

Titolo: “Scienza e tecnica al servizio della filiera del tartufo: Un approccio innovativo per sostenere la produzione, garantire autenticità e promuovere la sostenibilità del tartufo in Maremma”

A cura di: TuberBioService srl Spin -Off Università degli Studi di Siena e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Grosseto

Programma relatori:

Luca Giustarini Presidente Associazione Tartufai della Maremma Grossetana

Alfonso De Pietro Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Grosseto

Laura Giannetti – dottore agronomo – tecnico esperto in tartuficoltura

Dott.ssa Elena Salerni – Micologa – TuberBioService srl Spin -Off Università degli Studi di Siena

ore 15.00 -17.00

Titolo: Scolopax Rusticola (Beccaccia). Come sta la Beccaccia? L’importanza delle attività di monitoraggio di ricerca e del contributo del cacciatore cinofilo.

A cura di: Fibec (Federazione Italiana Beccacciai) e Fanbpo (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale)

Programma relatori:

▪️Dott.Paolo Pennacchini – Presidente FIBEC E FANBPO

▪️Dott.Marco Tuti – Consigliere FIBEC e mebro commissione scientifica FIBEC e FANBPO

▪️Dott.Vito Mazzarone – Funzionario Regione Toscana

ore 17.15 -18.30

Titolo: Acqua, agricoltura e territorio, Sfide e soluzioni per il futuro

A cura di: Fondazione per il Clima e la Sostenibilità e dal Centro Ricerche “scientia Atque usus” per la Comunicazione Generativa ETS

relatori:

Simone Orlandini – Presidente della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità

Leonardo Marras, Regione Toscana, Assessore Agricoltura e Sviluppo Economico

Stefania Saccardi: Presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana

Fabio Zappalorti- Direttore del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Marco Masi- Regione Toscana, Settore Ambiente

Marco Napoli- DAGRI Università degli Studi di Firenze

Luca Toschi- Direttore del Centro Ricerche “scientia Atque usus”

Domenica 26 aprile 2026

Apertura fiera ore 9.00 – Chisura fiera ore 18.30

ORE 15-16.00

Titolo “Play The Future – Imprese in movimento per il futuro della Maremma”

A cura di: Confcommercio Grosseto.

Programma interventi:

Gabriella Orlando, direttrice Confcommercio Grosseto.

Cristiano Mori, automotive consultant.

Davide Braglia, operatore culturale.

LE AREE INTERATTIVE

CAMPI DI TIRO A VOLO

LE OTTO SORELLE

Saranno ben OTTO le linee presenti sui campi di tiro. Nove diverse specialità che vanno dal Drive Inglese allo Sporting, dal Cinghiale Corrente al Tiro rapido per lassare dal Tripletto al Trap. Insomma tutto lo scibile per potersi misurare e divertire. Non solo ma il 2026 ripresenta il tiro con PISTOLA. Oltre a potersi avvicinare per tutti coloro he non hanno mai provato grazie ai maestri sulle linee di tiro. Inoltre sulla linea del tiro rapido una novità tecnologica con una macchina lanciapiattelli in grado di sganciarne sei in contemporanea.

BATTESIMO DELLA SELLA

Come di consueto un appuntamento con i bambini amanti del Game Fair: Il Battesimo della Sella,

Una serie di pony docili, a disposizione del piccolo pubblico del Game Fair, il primo approccio sul mondo cavalli fatto in maniera dolce, divertente e rilassante.! Nella zona della fattoria didattica un’area appositamente creata permetterà a tutti di avvicinarsi al primo giorno in sella. Saranno ben due le diverse postazioni dedicate al pubblico per questi battesimi.

TIRO CON L’ARCO

Il fascino di un’antica disciplina per tutti

Se non avete mai avuto la possibilità di effettuare una prova di tiro con l’arco, al Game Fair ne avrete la possibilità. Una possibilità che l’AICA vi offrirà nel poligono appositamente creati mettendovi a disposizione non solo archi e frecce ma anche facendovi seguire da istruttori qualificati che vi permetteranno di sperimentare una delle più antiche discipline dell’uomo. Le prove su bersagli vi permetteranno non solo di imparare ma anche di capire se volete cimentarvi in modo più completo.

LANCIO ASCE E COLTELLI

La Compagnia del Coltello al Game Fair, in un poligono dedicato, effettuerà una serie di dimostrazioni.

Durante le dimostrazioni, che non hanno niente a che vedere con lo spettacolo, si illustrano gli attrezzi e si spiegano, facendole vedere ed in alcuni casi provare, le tecniche di lancio dalle varie distanze e con diversi tipi di coltelli ed asce. Nello stesso poligono la possibilità per il pubblico di provare la disciplina con istruttori qualificati. Presenti non solo gli esperti della delegazione nazionale ma anche quelli della delegazione di Grosseto per introdurre neofiti e non nel mondo del lancio.

AREA TARTUFI

Un ring dove Liliana Tamberi aprirà a tutti il mondo dei cani da tartufo

Workshop con un calendario ricchissimo di interventi qualificati. La possibilità per tutti di assistere, provare e intervenire anche con il proprio cani, magari iscrivendolo alla competizione che animerà la giornata di domenica

ARIA COMPRESSA

All’interno del villaggio espositivo, un poligono ad aria compressa con distanza massima a dieci metri, permetterà a grandi e piccini di provare un tiro ‘no fire’ di precisione con armi dedicate di alto livello: le Stoeger.

METAL DETECTOR

Vero e proprio villaggio con la possibilità di vedere il materiale e provarlo, a disposizione per adulti e bambini l’occasione di cimentarsi in questa disciplina. Per i ragazzi una sorta di caccia al tesoro grazie agli strumenti di ricerca. Con micro gare durante le giornate nell’area dedicata e la domenica una prova di campionato italiano alla quale si prevede la partecipazione di circa un centinaio di atleti

PET VILLAGE

Un villaggio dedicato alla cinofilia nel quale si potranno non solo incontrare gli allevatori di diverse razze, ma arrivare con il proprio animale e sperimentare, guidati da esperti, partecipando a:

EDUCATORE CINOFILO PER UN GIORNO attività ludico motorie cani bambini.

I bambini avranno l’opportunità di partecipare a giochi pensati per rafforzare il legame con i cani e favorire lo sviluppo motorio e sociale. Qualora non dispongano di un cane o non siano in grado di gestirlo, saranno messi a disposizione dal centro cinofilo cani altamente socializzati.

PROVA A VOLARE

Sarà presente il simulatore di volo dell’Aeronautica Militare. UN’occasione straordinario di provare la dimensione reale del volo guidati da professionisti dell’Aeronautica.

MILITARY FITNESS

Il percorso in movimento più attivo, proposto dagli esperti dell’esercito. Un vero percorso che potranno sperimentare tutti coloro che vogliano cimentarsi con il benessere guidato.

IMPARA A GUIDARE

Un percorso con segnali stradali per i bambini che possano imparare l’educazione stradale guidati dagli uomini della Polizia stradale. Un percorso che prevede anche occhiali speciali a simulare lo stato di alterazione per far comprendere l’importanza di una “guida sicura”

EVENTI GAME FAIR ITALIA

Le aree del Game Fair

Ring show

Villaggio Metal Detector

Campi Tiro

Aree Cinofilia (Pet Village – Tartufi)

Villaggio espositivo.

RING SHOW

24 aprile

10.00

Parata di tutti gli artisti presenti al Game Fair

10.30 e alle ore 16:00

GAME FAIR SHOW

CEMIVET con il reparto cinofilo con dimostrazioni di ricerca e segnalazione di ordigni esplosivi

Reggimento “SAVOIA CAVALLERIA” (3°) esibizione di Simulazione M.C.M difesa militare

SHOW BUTTERI MAREMMANI evoluzioni equestri, caroselli e tradizioni maremmane

RICERCA e SOCCORSO – Cani da ricerca a cura C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

DIMOSTRAZIONE MANTRAILING: alcuni binomi del centro cinofilo Newfoundly effettueranno la ricerca di un disperso,

AGILITY DOG: disciplina con percorsi ad ostacoli progettati per migliorare l’agilità e la comunicazione cane-conduttore.

LA FALCONERIA con i Falconieri del Re

DISKDOG Il campione e facente parte della nazionale italiana di disk dog Riccardo Vignali

IPO E MONDIORING – Attacco e Difesa e Utilità da parte del centro cinofilo DOG VALLEY con la nazionale italiana e campioni mondiali 2022

PULL OUT TARTUFI- la Truffle Hunter School

SHEEP DOG il campione MATTIA MONACCHINI presente per dimostrazione con pecore, capre tibetane, E il GOOSE DOG con la conduzione cani e gruppo di oche e NOVITA’ ESCLUSIVA: la conduzione con l’antico carrettiere con in campo tutti gli animali.

SHOW BUTTERI MAREMMANI: saluto finale dei butteri al popolo del Game Fair Italia

15.30

ASPETTANDO GAME FAIR SHOW

CAMPIONI di BELLEZZA- prestazione razza presente al Pet Village

CACCIA AL TESORO – Trova il target con il metal detector e vinci un premio con la Geotek Center e Minelab

25 aprile

Alle ore 10:00 – e alle ore15.30

ASPETTANDO GAME FAIR SHOW

CAMPIONI di BELLEZZA- prestazione razza presente al Pet Village

CACCIA AL TESORO – Trova il target con il metal detector e vinci un premio con la Geotek Center e Minelab

Alle ore 10.30 e alle ore 16:00

GAME FAIR SHOW

CEMIVET con il reparto cinofilo con dimostrazioni di ricerca e segnalazione di ordigni esplosivi

Reggimento “SAVOIA CAVALLERIA” (3°) esibizione di Simulazione M.C.M difesa militare

SHOW BUTTERI MAREMMANI evoluzioni equestri, caroselli e tradizioni maremmane

RICERCA e SOCCORSO – Cani da ricerca a cura C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

DIMOSTRAZIONE MANTRAILING: alcuni binomi del centro cinofilo Newfoundly effettueranno la ricerca di un disperso,

AGILITY DOG: disciplina con percorsi ad ostacoli progettati per migliorare l’agilità e la comunicazione cane-conduttore.

LA FALCONERIA con i Falconieri del Re

DISKDOG Il campione e facente parte della nazionale italiana di disk dog Riccardo Vignali

IPO E MONDIORING – Attacco e Difesa e Utilità da parte del centro cinofilo DOG VALLEY con la nazionale italiana e campioni mondiali 2022

PULL OUT TARTUFI- la Truffle Hunter School della campionessa Liliana Tamberi presente per le dimostrazioni in ring di Pull out

SHEEP DOG il campione MATTIA MONACCHINI presente per dimostrazione con pecore, capre tibetane, E il GOOSE DOG con la conduzione cani e gruppo di oche e NOVITA’ ESCLUSIVA: la conduzione con l’antico carrettiere con in campo tutti gli animali.

SHOW BUTTERI MAREMMANI: saluto finale dei butteri al popolo del Game Fair Italia

26 aprile

Alle ore 10:00 – e alle ore15.30

ASPETTANDO GAME FAIR SHOW

CAMPIONI di BELLEZZA- prestazione razza presente al Pet Village

CACCIA AL TESORO – Trova il target con il metal detector e vinci un premio con la Geotek Center e Minelab

Alle ore 10.30 e alle ore 16:00

GAME FAIR SHOW

CEMIVET con il reparto cinofilo con dimostrazioni di ricerca e segnalazione di ordigni esplosivi

Reggimento “SAVOIA CAVALLERIA” (3°) esibizione di Simulazione M.C.M difesa militare

SHOW BUTTERI MAREMMANI evoluzioni equestri, caroselli e tradizioni maremmane

RICERCA e SOCCORSO – Cani da ricerca a cura C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

DIMOSTRAZIONE MANTRAILING: alcuni binomi del centro cinofilo Newfoundly effettueranno la ricerca di un disperso,

AGILITY DOG: disciplina con percorsi ad ostacoli progettati per migliorare l’agilità e la comunicazione cane-conduttore.

LA FALCONERIA con i Falconieri del Re

DISKDOG Il campione e facente parte della nazionale italiana di disk dog Riccardo Vignali

IPO E MONDIORING – Attacco e Difesa e Utilità da parte del centro cinofilo DOG VALLEY con la nazionale italiana e campioni mondiali 2022

PULL OUT TARTUFI- la Truffle Hunter School della campionessa Liliana Tamberi presente per le dimostrazioni in ring di Pull out

SHEEP DOG il campione MATTIA MONACCHINI presente per dimostrazione con pecore, capre tibetane, E il GOOSE DOG con la conduzione cani e gruppo di oche e NOVITA’ ESCLUSIVA: la conduzione con l’antico carrettiere con in campo tutti gli animali.

SHOW BUTTERI MAREMMANI: saluto finale dei butteri al popolo del Game Fair Italia

AREA TARTUFI

24 aprile

Ore 9.30

“PROVA LA RICERCA DEL TARTUFO – PULL OUT EXPERIENCE”

11.30

“Dal cucciolo al cane da tartufo: tempi e fasi della preparazione”

15.30

“TARTUFI A TARTUFO – EXPERIENCE DAY” con Tiziana Benocci

ore 16.30 –

WORKSHOP: “Gli strumenti della ricerca: utilizzo pratico degli sniffers”

25 aprile

Ore 9.30

“PROVA LA RICERCA DEL TARTUFO – PULL OUT EXPERIENCE”

Ore 11.30

“Tecniche moderne vs metodi tradizionali: evoluzione dell’addestramento al tartufo”

Ore 15.30

“TARTUFI A TARTUFO – EXPERIENCE DAY” con Tiziana Benocci

ore 16.30

WORKSHOP: “Non lo mangio, potrebbe essere avvelenato!”

Il rifiuto del cibo: tecniche di addestramento e applicazioni pratiche”

26 aprile

Ore 9.00

PRE GARA UFFICIALE

Ore 10.00

GARA DI RICERCA TARTUFO PULL OUT – GAME FAIR 2026

Valevole per: • Campionato Italiano FIDASC – • Campionato Nazionale CSEN

Circuito: • Tappa ufficiale nazionale • Evento di riferimento

VILLAGGIO METAL DETECTOR

25 aprile

9.30

MINELAB CUP

Competizione nazionale del circuito FIDES Federazione Italiana Detectoristi Sportivi

Coppa MINELAB CUP – villaggio coordinato dalla Geotek Center

CAMPI TIRO

24 aprile

Ore 11.00

Show di tiro acrobatico di LORENZO FONTANA

25 aprile

Ore 11.00

Show di tiro acrobatico di LORENZO FONTANA

PET VILLAGE

25 aprile

A partire dalle ore 10:00

I partecipanti con i loro cani potranno apprendere:

•Educazione di base: esercizi fondamentali per una convivenza armoniosa, come seduto, resta e il corretto utilizzo del guinzaglio.

ZERSO risponde: presentazione e domande aperte sulle razze in presenti all’interno del PET VILLAGE

ZERSO risponde: la gestione dell’allevamento con cenni sull’ alimentazione del cane

EDUCATORE CINOFILO PER UN GIORNO attività ludico motorie cani bambini

•Come interagire correttamente con i cani

•Grooming

•Percorsi motori

•Cane poliziotto

•Tricks

•Rally obedience

Handler per un giorno

26 aprile

A partire dalle ore 10:00

I partecipanti con i loro cani potranno apprendere:

•Educazione di base: esercizi fondamentali per una convivenza armoniosa, come seduto, resta e il corretto utilizzo del guinzaglio.

ZERSO risponde: presentazione e domande aperte sulle razze in presenti all’interno del PET VILLAGE

ZERSO risponde: la gestione dell’allevamento con cenni sull’ alimentazione del cane

EDUCATORE CINOFILO PER UN GIORNO attività ludico motorie cani bambini

•Come interagire correttamente con i cani

•Grooming

•Percorsi motori

•Cane poliziotto

•Tricks

•Rally obedience

Handler per un giorno