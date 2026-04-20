GROSSETO – Tre vittorie in altrettante gare e quasi 40 punti messi a segno. Sono questi i numeri siglati dalla prima squadra e dalle Under 16 di softball del Big Mat Bsc Grosseto lo scorso weekend. Le biancorosse di Paolo Verrecchia, sul diamante di Tollo, in provincia di Chieti, hanno vinto 17-1 contro il Cali Roma e poi 1-0 sugli Atoms’. “Nella prima gara – ha detto il manager Verrecchia – abbiamo messo in evidenza la nostra forza e grinta in fase soprattutto offensiva. Ottima prova in pedana di Giulia Verrecchia, ricevuta dalla giovanissima Sofia Bonanni. Entrambe non hanno concesso praticamente nulla alle avversarie del Cali Roma”.

Più complessa invece è stata la gara contro gli Atoms’ Chieti. Le biancorosse si sono imposte infatti per 1-0 grazie alla valida di Sofia Cappuccio che ha mandato a segno Natasha Aquilai. “Impeccabile la prestazione in pedana di Chiara Ruberto, supportata magistralmente dalla ricezione di Giorgia Marianello. Insieme hanno formato un duo di altissimo livello. Bene anche Martina Pierella che ha siglato un triplo”.

Vincono anche le under 16 del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze di Fiorenzo Cappuccio si sono imposte in trasferta per 20-8 sulla Fiorentina. “È stata una partita – ha dichiarato il manager Cappuccio – più difficile di quanto non sembri dal risultato. Dobbiamo lavorare ancora molto sia in fase difensiva, ma abbiamo un attacco molto efficiente che ci ha permesso di vincere la gara”.

Da segnalare il debutto stagionale di Ginevra Rullo e Carlotta Nocciolini, entrambe classe 2014, che hanno siglato gli ultimi due punti della partita.

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