GROSSETO – Continua la serie positiva della formazione Under 17 della Gea Grosseto in Coppa Toscana. Le ragazze di Marco Romboli sabato hanno espugnato 59-55 il campo della Pallacanestro Femminile Porcari al termine di una partita di carattere e volontà, che ha permesso alle ragazze di strappare la vittoria, in trasferta, su un parquet non facile.

Primo quarto equilibrato, chiuso in vantaggio 13-14; nel secondo quarto, grazie a belle iniziative in attacco, buona precisione al tiro e difesa aggressiva, le geine prendono il volo, con un parziale di 23-10 e vanno a riposo con un bel +14; al rientro. Prevedibile reazione di orgoglio e intensità nella ripresa delle lucchesi, che riescono a piazzare un parziale 17 a 7 in loro favore, ma alla chiusura le biancorosse sono ancora in vantaggio di 4 punti alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto equilibrato ma combattutissimo, giocato canestro su canestro, fallo su fallo, le due rivali concludono con il parziale 15 a 15, con conseguente finale di risultato 59 a 55 per la Gea Grosseto. “Abbiamo giocato una bella gara – commenta coach Romboli – su un campo ostico per eccellenza, ma torniamo con una vittoria importante, che ci permette di mantenere l’imbattibilità in questo torneo con tre successi di fila”.

La rosa della Gea Under 17: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Marconi, Giorgi, Diacene, Apicella, Sliusar, Manganelli.