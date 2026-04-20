CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due belle vittorie in casa Hc Castiglione. Blue Chiusura in bellezza per la squadra di serie A2 della Blue Factor. Nell’ultima giornata di campionato, con la salvezza già in tasca, il Castiglione di Federico Paghi espunga la rinnovata pista Dorando Pietri dell’Spv Viareggio per 9-7. Gara comunque a dir poco “pazza”, con i maremmani sempre avanti ma che a meno di 4 minuti dalla fine ha visto la bellezza 5 gol e padroni di casa ad un passo dal pareggio. Nel primo tempo apre le marcature il veterano Nerozzi (alla fine tripletta per lui) abile a chiudere un contropiede veloce, e la staffilata di Piro vale il 2-0. Nella ripresa le squadre concedono molto, anche se il Castiglione dopo il gol di Faelli, il rigore di Deinite e la doppietta di Nerozzi, 5-1, sembra aver chiuso i conti. Invece lSpv accorcia con Deinite e Mora. I biancocelesti maremmani ritornano a segnare: Agresti e un rigore di Piro vale il 7-3 a 10 minuti dalla fine. Gli ultimi minuti diventano una sarabanda tra l’espulsione con il rosso alla panchina, e il blu a Mattia Raffaelli. Il Viareggio segna te gol: Deinite, e doppietta di Bicicchi, 7-6. A un minuto e mezzo dalla sirena c’è anche un rigore per i versiliesi: Deinite è fermato da Bussotti. L’Spv toglie il portiere e il Castiglione segna con Piro, 8-6 e tripletta anche per lui. Pallina al centro e botta dalla lunga distanza di Deinite, 8-7. Faelli davanti al portiere però non sbaglia e insacca il 9-7 finale. Rosso per proteste a Mattia Raffaelli.

A2, Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-9

SPV VIAREGGIO: Emiliano Torre, (Gabriele Toti); Davide Deinite, Mattia Raffaelli, Oscar Alberto Mora Pacheco, Mattia Bicicchi, Mattia Spagnuolo, Lorenzo Toti, Jonas Cinquini, Cristian Tomei. All. Alessandro Martini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Filippo Agresti, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (0-2) 11’43 Nerozzi (C), 13’45 Piro (C); st Faelli (C), 3’14 Deinite rig. (V), 6’47 e 9’17 Nerozzi (C), 13’30 Bicicchi (V), 14’38 Mora (V), 15’36 Agresti (C), 16’06 rig. Piro (C), 15’39 Deinite (V), 21’10 e 22’37 Bicicchi (V), 24’37 Piro (C), 24’42 Deinite (V), 24’49 Faelli (C).

Serie A2 – girone B – 18a giornata (ultima) 19 aprile

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-9

Mgm Remaplast Eboli-Sarzana 9-3

Newco Roller Matera-Rotellistica Camaiore 3-1

Iren Follonica-Nova Medicea Viareggio 1-12

Rh Scandiano-Forte dei Marmi 5-8

La classifica

Roller Matera, Forte dei Marmi 40 punti; Pumas Viareggio 38; Rot.ca Camaiore 37; Rh Scandiano 30; Castiglione 24; Spv Viareggio 21; Sarzana 17; Cresh Eboli 11; Follonica (-1p) 5

Netta vittoria per l’Under 15 La Scala di Michele Achilli contro il Sarzana B, liquidato con un vistoso 10-0 nella terzultima giornata di campionato. Primo tempo dominato dai maremmani con il go in apertura di Sforzi. Poi ins equenza Bacc, Bagnoli, Stoduto, ancora Bagnoli (C), la doppietta di Giabbani e Stoduto firmano l’8-0 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione cala il ritmo e arrivano comunque i gol di Sforzi e Bacci per il 10 a 0. Sabato trasferta a Forte dei Marmi.

U15, La Scala Castiglione-Sarzana B 10-0

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele de Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

SARZANA B: Alessandro Acanfora; Leonardo Gabelloni, Mattia Bologna, Emanuele Papale, Alessio Bissola, matteo Boccardi, Valentino Raiteri. All. Nik Piccini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (8-0) 0’44” Sforzi (C), 5’17 Bacci (C), 5’59 Bagnoli (C), 6’29 Stoduto (C), 7’40 Bagnoli (C), 11’47 e 12’50 Giabbani (C), 13’01 Stoduto (C); st 9’25 Sforzi (C), 11’44 Bacci (C).

Under 15 zona 4 – 20a giornata 18 aprile

Spv Viareggio-Startit Prato 6-1

Cp Grosseto B-Siena 3-7

Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto A 1-6

Forte dei Marmi-Bluoptik Follonica 5-15

La Scala Castiglione-Sarzana B 10-0

Sarzana A-Cgc Viareggio 7-1

La classifica

Castiglione 57 punti; Sarzana A 54; Cgc Viareggio 49; Cp Grosseto A 46; Follonica 40; R.a Camaiore 31; Sarzana B 27; Prato 15; Spv Viareggio (19) 13; Siena 9; Cp Grosseto B (19) 6; Forte Marmi 5

Under 15 zona 4 – 21a giornata 25 aprile

Spv Viareggio-Bluoptik Follonica

Forte dei Marmi-La Scala Castiglione

Cp Grosseto A-Sarzana A

Sarzana B-Cp Grosseto B

Siena-Cgc Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore