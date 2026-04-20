GROSSETO – Lo scorso fine settimana si è tenuta a Livorno l’ultima prova regionale del campionato di serie D a squadre di federazione categoria LC3 e LD3 avanzato e base a cui la Polisportiva Barbanella Uno ha preso parte con ben cinque squadre, ottenendo ottimi risultati.

Nella categoria LC3 base allieve, grande rimonta per la squadra composta da Ede De Santis, Margherita Rossi, Maria Gisella Gaggioli e Gioia Greco che, al debutto in questo campionato, risale dal terzo posto della precedente prova al gradino più alto del podio, portando a casa la medaglia d’oro. Da segnalare la giovanissima età di questa ottima squadra composta da bambine di soli 9 e 10 anni, che hanno da subito dimostrato tutta la loro preparazione e il loro talento sia a livello individuale che nelle competizioni a squadre.

Riconferma il primo posto ottenuto nella precedente prova nella categoria LC3 avanzato allieve, la squadra composta da Miriam di Gregorio, Emma Mori, Mia Del Ghianda e Aurora Romiti, anche loro al debutto in questo campionato.

Passando al programma più complesso, ossia l’LD3 avanzato junior senior, conquista il titolo di campione regionale la squadra composta da Alessia Lori, Petra Parmesani, Luce Girelli e dalla capitana Linda Zambernardi, mentre ottiene la medaglia d’argento nella categoria base allieve, la squadra composta da Giulia Lori, Perla Girelli e Daria Pezzuto.

Ottima anche la prova delle junior Giulia Martellucci, Giulia Zoppas, Elena Biagioli e Anna Capasso nella categoria LC3 base.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte di questa ultima prova e, in generale, dei risultati ottenuti nel corso di questo campionato regionale di federazione. Gli impegni delle biancorosse non finiscono qui, perché il prossimo fine settimana saranno nuovamente impegnate in pedana con la seconda tappa del campionato regionale CSI individuale categoria super A e B e large.