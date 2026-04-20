GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Il Cala beach resort: un sogno affacciato sul mare nell’elegante Golfo di Punta Ala. Dall’originale forma piramidale, il Cala Beach Resort, affiliato al circuito Leading Hotels of the World , sorge tra la spiaggia e la pineta, nei pressi dell’elegante Marina di Punta Ala. Per la stagione 2026 ci stiamo preparando ad aprire i battenti e stiamo organizzando gli ultimi dettagli per la squadra. Queste le ultime figure ricercate: Personale di Cucina: Capo partita, Assistenti ai Bagnanti, Personale di Sala: Chef de rang, commis sala e bar. LINK

• Assunzione a tempo pieno. Cercasi dipendente presso impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• Il Comune di Massa Marittima ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una nuova figura professionale. scade martedì 21 aprile. LINK

• In previsione della stagione estiva il Servizio politiche del personale programmazione e reclutamento dell’Unione Comuni montana delle Colline Metallifere, su indicazione del Comune di Civitella Paganico e dell’Unione, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due nuova unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza – area degli istruttori. scade 24 aprile LINK

• Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano. LINK

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Bagnini: La Balneari della Maremma Grossetana (Bmg), rete di imprese leader nel settore turistico-balneare del territorio, annuncia l’apertura delle selezioni per il personale addetto al servizio di salvataggio per la prossima stagione estiva 2026. LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Baristi e professioni assimilate. Camerieri di ristorante. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Muratori in pietra e mattoni. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Grafici. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Professioni sanitarie infermieristiche. Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Educatori professionali. Addetti a funzioni di segreteria. Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni sanitarie infermieristiche. Tecnici della produzione manifatturiera. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti agli affari generali. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Camerieri di ristorante. Bagnini e professioni assimilate. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Addetti al controllo della documentazione di viaggio. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Panettieri. Commessi delle vendite al minuto. Centralinisti. Agenti di commercio. Camerieri di albergo. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Agenti di commercio. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Falegnami. Verniciatori artigianali ed industriali. Educatori professionali. Estetisti e truccatori. Approvvigionatori e responsabili acquisti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Ingegneri industriali e gestionali. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Addetti alla gestione del personale. Elettrotecnici. Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Commessi delle vendite al minuto. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Conduttori di trattori agricoli. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti alla contabilità. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti alla gestione del personale. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Baristi e professioni assimilate. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Camerieri di albergo. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Installatori di infissi e serramenti. Verniciatori artigianali ed industriali. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Massaggiatori ed operatori termali. Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva. Pasticcieri e cioccolatai. Estetisti e truccatori. Muratori in pietra e mattoni. Montatori di mobili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Tecnici della gestione di cantieri edili. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Guardie private di sicurezza. Agenti di commercio. Braccianti agricoli. Estetisti e truccatori. Tecnici della gestione di cantieri edili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Insegnanti di lingue. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Addetti all’assistenza personale. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Estetisti e truccatori. Addetti a funzioni di segreteria. Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Commessi delle vendite al minuto. Addetti agli affari generali. Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate. Conduttori di trattori agricoli. Agenti di pubblicità. Idraulici nelle costruzioni civili. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Ponteggiatori. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Architetti. Geometri. Ingegneri edili e ambientali. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Personale di guardiania territoriale. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.