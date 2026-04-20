CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Carlo Fruttero presso il Circolo dei Lettori di Torino, prende ufficialmente avvio il progetto culturale diffuso “Il Club Fruttero – Il centenario (1926–2026)”, un’iniziativa che per tutto il 2026 accompagnerà le celebrazioni per i cento anni dalla nascita dello scrittore.

Castiglione della Pescaia è stata invitata a partecipare al progetto, ideato e prodotto dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori insieme alle figlie Carlotta e Federica Fruttero. Un riconoscimento importante che sottolinea il legame profondo tra l’autore e il territorio castiglionese.

«Un altro importante centenario da festeggiare a Castiglione della Pescaia – afferma soddisfatta la sindaca Elena Nappi -. Dopo quello del conosciutissimo Italo Calvino del 2023, il 2026 ci regala un ulteriore centesimo anniversario di grande autore della nostra letteratura: Carlo Fruttero. Amico, estimatore e cittadino onorario del nostro paese, che decise di trascorrere parte della sua vita qui e di soggiornarci per sempre alla sua morte, avvenuta all’ombra della tragedia del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio, in perfetto stile frutteriano, quello di vivere sempre defilato e lontano dai riflettori della mondanità. Nel 2022, l’amministrazione comunale ha deciso, in accordo con le figlie, di intitolargli uno degli affacci più belli di Castiglione della Pescaia, il Belvedere Fruttero, sotto al castello, proprio per sottolineare il forte legame di stima e apprezzamento verso questo famoso scrittore, unendo idealmente le eccellenze culturali che hanno popolato il nostro comune: piazza George Solti e via Italo Calvino. Quest’anno siamo molto orgogliosi di poter omaggiare questo nostro rinomato concittadino con tanti eventi a lui dedicati attraverso la partecipazione ed i ricordi delle figlie che voglio ringraziare, insieme a Fondazione Mondadori, per l’opportunità che ci hanno dato di essere protagonisti di questo alto momento culturale italiano».

Il “Club Fruttero” attraverserà l’Italia con eventi, pubblicazioni e collaborazioni, coinvolgendo città come Torino, Milano, Siena e Pistoia, fino ad arrivare a Castiglione della Pescaia: un luogo speciale dove Fruttero scelse di trascorrere inizialmente le vacanze estive, poi una vera e propria seconda vita. Qui lo scrittore ha trovato il suo ultimo riposo, nel cimitero cittadino, accanto all’amico Italo Calvino. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea, mantenendone viva la memoria, l’ironia e lo spirito innovatore.

A Castiglione della Pescaia, gli appuntamenti del “Club Fruttero” si concentreranno nelle giornate del 18 e 19 settembre, anniversario della nascita dello scrittore. Il programma prevede la proiezione straordinaria del film ‘La donna della domenica’, tratto dal celebre romanzo scritto a quattro mani con Lucentini; una passeggiata nei luoghi di Roccamare, scenario caro all’autore; un evento serale al Castello, luogo simbolo del territorio. Nel corso dell’estate, inoltre, numerosi gli appuntamenti di Castiglione SummerTime che renderanno omaggio a Carlo Fruttero, offrendo al pubblico occasioni di incontro e riscoperta della sua opera: un incontro tra musica e parole nelle ‘Note al Chiaro di Luna’ alla Casa Rossa (20 agosto), un appuntamento della rassegna letteraria ‘Castiglione Racconta’ (30 luglio) e, soprattutto, saranno dedicati a questo grande scrittore i Fuochi a mare dell’estate in calendario per il 20 agosto.

Un anniversario importante, che parte dall’inaugurazione della mostra di Torino dedicata alla produzione dell’autore e al suo sodalizio con Franco Lucentini, alla quale il Comune di Castiglione della Pescaia parteciperà con orgoglio. Un’esposizione che non è solo celebrativa ma che raccoglie materiali d’archivio, testi, citazioni, oggetti, documenti e fotografie provenienti dalle collezioni custodite dalle eredi di Carlo Fruttero che costruiscono un’esperienza partecipativa per conosce il grande scrittore.

Vernissage della Mostra giovedì 23 aprile alle 18:00 presso il Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino.