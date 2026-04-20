CAPALBIO – Al via mercoledì 22 aprile a Capalbio scalo un importante intervento di bonifica da parte di Acquedotto del Fiora: 210mila euro l’investimento per la posa di 600 metri di nuova condotta in circonvallazione Berlinguer e il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze.

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato la sostituzione di 600 metri di tubazione in pead: “Con questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità – afferma AdF -. I lavori si concluderanno, salvo imprevisti in circa un mese: trattandosi di un cantiere totalmente all’aperto, le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione”.

Nel corso dell’intervento potrebbero essere necessarie eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento del cantiere, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

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