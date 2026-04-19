Foto di repertorio

GROSSETO – Arriva con una rete nel primo minuto di gioco il quinto ko in campionato del Grosseto campione del girone E, in casa della quinta Prato (foto d’archivio di Paolo Orlando). In uno stadio sold out da parte locale i maremmani perdono 1-0 subendo lo sgambetto dei lanieri grazie al tocco flash di Verde, che si rivelerà agguerrito e pericoloso fino alla fine. Senza fortuna o fuori bersaglio di non molto le risposte di Marzierli, Regoli e Riccobono, in un match combattuto.

In zona playoff nessuno come gli azzurri, unici a fare bottino pieno: Tau Altopascio e Siena frenano, il Seravezza cade anche lui di misura, a dimostrazione di un finale di stagione che sta riscontrando un generale affaticamento.

PRATO: Fulghieri, Berizzi, Polvani, Risaliti, Limberti, Andreoli, Fiorini, Lattarulo, Zanon, Verde, Rossetti. A disposizione: Stomeo, Corsa, Boccardi, D’Orsi, Cesari, Greselin, Mencagli, Santarelli, Atzeni. All. Lamma.

GROSSETO: Marcu, Italiano, Brenna, Ampollini, Montini, Fiorani, Sabelli, Bacciardi, Riccobono, Regoli, Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Masini, Sacchini, Monteverde, Benedetti, Gonnelli, Malva, Guerrini, D’Ancona. All. Indiani.

ARBITRO: Pellegrino di Teramo; assistenti Laurieri di Matera e Cucci di Trapani.

MARCATORI: 1′ Verde.