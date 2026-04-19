BAGNO DI GAVORRANO – Ko di misura per il Follonica Gavorrano, battuto a domicilio 0-1 e agganciato in classifica dall’inseguitrice Orvietana nella terzultima di campionato.

La prima conclusione del match arriva al 7′ ed è ad opera degli ospiti: Ricci conclude con il sinistro ma trova la deviazione di Panattoni e la palla finisce sul fondo.

Grande occasione al 10′ per il Follonica Gavorrano: Giordani dal limite, dopo un batti e ribatti derivato da un calcio piazzato, conclude trovando la parata in tuffo di Formiconi.

Al 15′ altra clamorosa occasione per i biancorossoblù, questa volta su schema da calcio di punizione: Bellini serve Giordani che prolunga per Likaxhiu, che non riesce a concludere di fronte alla linea di porta.

Al 28′, dopo una fase di gioco a centrocampo, si rivede in attacco l’Orvietana con Caon, che controlla e calcia ma non trova lo specchio. Dall’altra parte, un minuto più tardi, Marino carica il destro dalla distanza sfiorando l’incrocio dei pali.

Al 32′ Caon si invola sulla fascia destra, mette una palla insidiosa in mezzo che non trova nessun compagno, l’azione è pericolosa ma sfuma.

Al 43′ Giordani si incarica di calciare un calcio di punizione su cui Formiconi si distende in tuffo.

Due minuti più tardi Giordani si prodiga in un’azione personale, al suo ingresso in area salta due avversari e alza il pallone per la testa di Presta, che colpisce ma trova la respinta di un difensore ospite.

La ripresa si apre con la conclusione di Mauro dalla distanza che si spegne di poco a lato, Tognetti controlla.

Al 2′ l’arbitro vede un fallo a centrocampo di Presta ed estrae il secondo cartellino giallo, Follonica Gavorrano in 10′ per tutta la ripresa.

Al 6′ Ricci cerca la conclusione dalla distanza, Tognetti respinge.

In 10 uomini il Follonica Gavorrano fa più fatica ad alzarsi e al 21′ il solito Caon si libera al tiro, alzando troppo la mira.

Doppio cartellino rosso, alla mezz’ora, per Paletta e Biagetti per reciproche scorrettezze sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Al 39′ Panattoni di testa mette la palla in rete su calcio d’angolo, portando in vantaggio l’Orvietana.

Al 41′ il Follonica Gavorrano reclama per un calcio di rigore negato dall’arbitro dopo l’atterramento di Fossati in area. Due giri di lancette e Rinaldini dalla bandierina trova Drapelli, che stacca di testa ma non trova la porta.

L’arbitro concede 5′ di recupero, durante i quali ancora Rinaldini ci prova al 47′ prima su calcio di punizione, ribattuto, e poi sulla respinta, ma la sfera finisce alta.

È l’ultima occasione, al triplice fischio l’Orvietana porta a casa i 3 punti.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bellini (21′ st Rinaldini), Marino, Iacoponi (32′ st Bucci), Biagetti, Drapelli, Masoni (23′ st Arrighi), Likaxhiu (40′ st Fossati), Presta, Ferrante, Giordani (36′ st Maurizi). A disposizione: Poggiolini, Mutton, Proietti, Pescicani. All. Pagliarini.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi (37′ st Tilli), Caon, Citarella (26′ st Simic), Arsenijevic (11′ st Lobrano), Panattoni, Sforza (34′ st Marchegiani), Mauro, Canini (11′ st Tittocchia). A disposizione: Brigliozzi, Ciavaglia, Savchak, Nhaga. All. Pascali.

ARBITRO: Andrea Killian Pan di Como. Ass.ti: Emanuele Toniutto di Como, Michael Maraboli di Monza.

MARCATORI: 39′ st Panattoni.

NOTE: ammoniti Mauro, Ricci, Likaxhiu, Arsenijevic, Panattoni. Al 2′ st espulso Presta per doppia ammonizione. Espulsi al 30′ Paletta e Biagetti per reciproche scorrettezze. Espulso Callai. Recuperi 2+5.