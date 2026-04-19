GROSSETO – Un secolo di vita costruito attorno agli affetti più profondi e alla dedizione per i propri cari. Remilda Barbagli, nata il 19 aprile 1926 in un piccolo podere denominato “Il Cancello”, nel comune di Arcidosso, raggiunge il traguardo dei cento anni circondata dall’amore della sua famiglia.

Le origini e il percorso di vita

Cresciuta in un contesto rurale, Remilda ha conosciuto fin da giovane la realtà della vita di campagna. Tuttavia, accanto all’impegno quotidiano, è stata soprattutto la famiglia a rappresentare il centro della sua esistenza, un punto fermo che ha accompagnato ogni fase del suo lungo percorso.

Il matrimonio e la costruzione della famiglia

Nel 1946 ha sposato Secondo Pieraccini, trasferendosi nella casa del marito in località Tribolone, nel borgo di Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano, dove risiede ancora oggi. In quel luogo ha dato vita alla propria famiglia, costruendo negli anni un ambiente fondato su valori solidi e su un forte senso di unità.

I figli, i nipoti e il legame tra generazioni

Dal matrimonio sono nati tre figli: Roveno, Rosanna e Marco. Insieme al marito, Remilda ha dedicato ogni energia alla loro crescita, considerandoli da sempre la sua ragione principale di vita. Con il passare degli anni la famiglia si è allargata con l’arrivo delle nipoti Silvia e Giulia e delle bisnipoti Maia e Nora, consolidando un legame tra generazioni che rappresenta oggi uno degli aspetti più significativi della sua storia.

L’affetto dei familiari

A raccontare il percorso di vita di nonna Remilda è la nuora Roberta, moglie di Marco, che insieme al genero Casimiro, marito di Rosanna, ha avuto modo di conoscerla molti anni fa. Dal loro ricordo emerge il profilo di una donna caratterizzata da grande generosità e da una costante dedizione nei confronti dei propri cari, qualità che hanno segnato profondamente la sua esistenza.

Nel giorno del suo centesimo compleanno, l’intera famiglia si stringe attorno a Remilda per celebrare tutti assieme un traguardo così importante.