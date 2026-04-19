MARINA DI GROSSETO – «Partivamo la mattina, con l’autobus, direzione mare. La mattina facevamo il bagno, poi il pranzo e il pomeriggio i giochi dentro la colonia del Cif Stella Maris». A raccontarlo Roberta Sargentoni che ci ha inviato la foto di oggi per la nostra rubrica Maremma com’era.

«Nella foto siamo io, mio fratello Massimo, la mia amica, Maria Paola Capitani e sua cugina. Andavamo in colonia con il Cif, prima il mare e poi a Castel del Piano, perché nostra zia lavorava all’interno del Centro italiano femminile come economa».

Roberta ricorda bene come andava la giornata: «Con noi c’erano le suore del Sacro cuore, Ricordo che passeggiando sulla spiaggia smuovevano la sabbia e subito uscivano le arselle. loro le raccoglievano le aprivano e le mangiavano utilizzando una spilla da balia. A pranzo andavamo in colonia, poi giocavamo, a shangai ad esempio, e chi voleva dormire appoggiava la testa sul tavolo per un pisolino. Poi tonavamo a casa».

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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