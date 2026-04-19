SCARLINO – Sono stati inaugurati nel pomeriggio di sabato 18 aprile gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, al termine di un articolato intervento di riqualificazione che ha interessato l’intera area. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è stato quello di potenziare l’offerta sportiva e restituire ai cittadini una struttura aggiornata, accessibile e in grado di accogliere diverse attività.

L’operazione ha previsto un investimento complessivo superiore ai 490mila euro, frutto di un contributo regionale e di risorse comunali. La Regione Toscana ha finanziato l’intervento principale con oltre 337mila euro, a cui si sono aggiunti circa 57mila euro stanziati dal Comune.

Gli interventi realizzati

Il progetto ha incluso numerosi interventi strutturali e funzionali. Tra le principali novità figurano la realizzazione di un campo da padel all’aperto e la creazione di un percorso attrezzato dedicato al fitness. Sono stati inoltre ristrutturati gli spogliatoi e riconvertito l’ex bocciodromo coperto in uno spazio destinato agli allenamenti.

All’interno del complesso è stato costruito anche un nuovo volume destinato a biglietteria e deposito delle attrezzature. Contestualmente sono stati effettuati lavori sulla tettoia esterna e una riorganizzazione degli spazi interni per migliorare la fruibilità complessiva della struttura.

Nuove attrezzature e servizi

Accanto agli interventi principali, l’amministrazione ha investito ulteriori risorse per l’acquisto di attrezzature sportive e per l’adeguamento dei servizi. Sono state installate pavimentazioni antitrauma e completati gli allestimenti degli spogliatoi e dei servizi igienici, per un importo superiore ai 73mila euro.

Ulteriori lavori hanno riguardato l’area destinata alle sagre, oggetto di interventi manutentivi per circa 28mila euro, contribuendo così a migliorare l’intero contesto dell’area sportiva.

Le dichiarazioni

Il sindaco Francesca Travison ha spiegato che l’intervento ha permesso di consegnare alla comunità un impianto completamente rinnovato, in grado di rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età, sottolineando come lo sport rappresenti uno strumento importante per la crescita e la socialità. Ha inoltre evidenziato che il risultato è stato possibile grazie a una pianificazione attenta e alla capacità di ottenere finanziamenti, affiancata da un impegno diretto dell’amministrazione.

L’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli ha evidenziato che il progetto ha comportato una riqualificazione sia strutturale sia funzionale, con interventi mirati a migliorare sicurezza ed efficienza degli impianti, adeguandoli agli standard attuali.

Il consigliere con delega allo sport Diego Radi ha sottolineato come la nuova configurazione rappresenti un’opportunità per associazioni e cittadini, consentendo di ampliare le attività e favorire la partecipazione.

Un polo rinnovato per il territorio

Con l’inaugurazione si conclude un percorso avviato nel 2024 che ha portato al completo ammodernamento del polo sportivo di Scarlino Scalo. La struttura si propone ora come punto di riferimento per il territorio, con spazi dedicati allo sport e all’aggregazione sociale, rafforzando il ruolo dell’impianto nella vita della comunità locale.