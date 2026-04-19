FOLLONICA – Un pomeriggio tutto dedicato alla creatività e alle nuove proposte alla Fonderia 1 di Follonica. È andata in scena domenica 19 aprile la seconda edizione di “Immersioni culturali”, promossa dall’associazione culturale Menura e curata da Federico Irace e Lorenzo Ceccarelli, con il patrocinio del Comune.

Sfida tra rapper

Sul palco principale si sono dati battaglia sette artisti emergenti: ognuno ha proposto un pezzo diverso per far sentire la propria voce e per cercare di convincere il pubblico, la giuria tecnica e la giuria stampa (a cui abbiamo partecipato anche noi de Il Giunco). Primo ad esibirsi è stato Falco, che ha puntato su un brano introspettivo alternando parti rap e parti melodiche ben cantate; a seguirlo Forme, impegnato in un rap più tradizionale dal ritmo serrato in grado di mettere in risalto elementi critici della società; il terzo ad esibirsi è stato Omar, con un brano intenso che abbandona le terre del rap per avvicinarsi alla melodia della musica leggera; Giodeli ha poi portato in scena tutta la sua personalità con una canzone sentimentale; Seventeen17 ha cantato un brano più intimista con atmosfere rarefatte tipiche della trap; Mr. Flower si è lanciato con il sorriso in una canzone ottimista che ha saputo conquistare il pubblico; infine Nash ha chiuso la gara con un brano introspettivo e d’impatto al tempo stesso.

Oltre a loro si sono esibiti Scop, il vincitore della passata edizione, insieme a Freddy e Ggiobo: un’aggiunta all’insegna della collaborazione e dell’amicizia.

I vincitori del contest

Una scelta difficile per il pubblico e le giurie visto che, pur trattandosi di artisti emergenti, ognuno di loro è riuscito a trasmettere le proprie emozioni e il proprio messaggio in maniera personale e unica. Alla fine il premio più ambito (vincitore assoluto) è andato a Mr. Flower, mentre Giodeli si è aggiudicato il premio della stampa. A Seventeen17 il premio del pubblico.

Musica, cultura, arte, moda

Nel corso del pomeriggio il palco principale ha ospitato anche protagonisti del mondo culturale del territorio e personaggi di spicco del mondo musicale. Negli altri spazi della Fonderia 1 posto anche alle esposizioni, dall’arte di Sofia Stella, Davide D’Amico e Dario Vella alle postazioni di Flashback e Follomix fino alla moda di Legia e dell’artigianato di David Ruggiero. In primo piano anche gli studenti delle superiori, che hanno partecipato a progetti creativi con la scuola e a Francesco Contrino. I rappresentanti del Master in Comunicazione d’Impresa di Siena hanno poi presentato il volume scritto dagli studenti su vari temi inclusa la genesi di “Immersioni culturali”. Infine riflessioni e confronto grazie al racconto live di Vivien Rossi (Banana33), Anna Iacci e alla radio di Spazi Ragazzi (Cooperativa Arcobaleno).

Un pomeriggio di vere e proprie immersioni culturali, anche grazie alla partecipazione di esperti come Maurizio Rossato di Radio Deejay, Giuseppe Zuppardi di Brucaliffo Studio Alex Vanni e i rappresentanti di Skool Break e Disco Village, Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo, insieme a realtà cittadine come L’Argo, Vivi Follonica e Radio Diffusione Follonica.

Nella galleria alcuni momenti di questa seconda edizione dell’evento.