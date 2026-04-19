GROSSETO — Il grossetano Luca Ceccarelli, 51 anni, giornalista, fondatore e direttore della testata online PuntoZip – La cultura in un piccolo spazio e direttore di Wine’s – stories and more, rivista nazionale della Scuola Europea Sommelier, è stato insignito del premio internazionale eccellenza alla carriera “omaggio a Pasolini”, nel corso di una serata svoltasi ieri presso il ristorante “Il Pommidoro dal 1890” di Roma.

La scelta della sede non è casuale né priva di significato. Il ristorante “Il Pommidoro”, nato nel 1890, era uno dei luoghi prediletti di Pier Paolo Pasolini, che ne era cliente abituale. Fu proprio in questo locale storico del quartiere San Lorenzo che il grande intellettuale consumò la sua ultima cena, nella notte del 2 novembre 1975, prima di essere assassinato a Ostia.

Il premio è dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, e intende onorare tutte le dimensioni della sua straordinaria produzione artistica: poesia, teatro, cinema, romanzi, scenografia, fotografia.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla scrittrice e critica letteraria Marina Pratici, presidente del Premio, coadiuvata dal giornalista e scrittore Patrice Avella, presidente di Giuria, e da Gaia Greco, responsabile della direzione segreteria.

Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “Luca Ceccarelli, divulgatore della parola letteraria e animatore culturale, risulta chiaramente distinguibile per via di una costante attività di promozione della cultura attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione, il giornalismo culturale e la scrittura. Ha dato voce e vita, nel corso degli anni, a programmi dedicati alla cultura enogastronomica alla letteratura, tra i quali “Sorsi e Morsi” e “Pomeriggi Letterari”, apportando un notevole contributo nel creare spazi di dialogo e di incontro fra appassionati di cultura, Iettori e autori. In qualità di direttore della rete Puntozip.net, e attraverso la sua attività di recensore di libri e film, ha inoltre svolto un ruolo significativo nella diffusione della critica culturale e nella valorizzazione delle opere narrative cinematografiche contemporanee. Per questo impegno nella divulgazione culturale e per la passione con cui promuove la letteratura e il dialogo tra arti e linguaggi diversi, il premio letterario internazionale Pier Paolo Pasolini – eccellenza alla carriera viene conferito a Luca Ceccarelli”.

“Ricevere questo riconoscimento intitolato a Pier Paolo Pasolini rappresenta per me qualcosa di profondamente significativo – ha dichiarato Luca Ceccarelli -. Pasolini è stato uno dei più grandi intellettuali che questo Paese abbia mai espresso: uno sguardo lucido, scomodo, necessario. Portare il nome di Grosseto in una serata di questa levatura è motivo di orgoglio, ma soprattutto è uno stimolo a continuare a fare cultura con la stessa passione e lo stesso rigore che hanno sempre guidato il mio lavoro”.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare il Premio in un appuntamento itinerante, capace di toccare diverse città italiane ed europee — con tappe a Roma e Parigi per il 2026 — per continuare a dare voce e onore alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini.