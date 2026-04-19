ORBETELLO – Dalla prospettiva di una futura Costituzione europea al delicato tema del fine vita: sono stati questi gli argomenti al centro dell’incontro che si è svolto venerdì 17 aprile al Lions Club Orbetello “I Presidi”, presieduto da Luca Aldi, che ha visto come ospite il professor Giuliano Amato. Presenti all’appuntamento anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, l’assessore Maddalena Ottali, l’assessore del Comune di Monte Argentario Paola Pucino e il capitano dei Carabinieri Alice Candelli.

Il percorso dell’integrazione europea

Nel corso del suo intervento, l’ex presidente del Consiglio ha ripercorso le principali tappe del processo di integrazione europea, partendo dal secondo dopoguerra fino agli sviluppi più recenti. È emerso un quadro fatto di progressi significativi ma anche di momenti di arresto, che hanno segnato il cammino dell’Unione.

Amato ha evidenziato come la prospettiva di giungere in tempi brevi alla creazione di uno Stato federale europeo risulti al momento difficilmente realizzabile, a causa delle resistenze dei singoli Stati membri. Secondo quanto illustrato, appare invece più efficace proseguire lungo un percorso graduale, basato su traguardi progressivi capaci di consolidare nel tempo i risultati raggiunti.

Il tema del fine vita

Durante il dibattito è stato affrontato anche il tema del fine vita, su cui Amato ha fornito alcune riflessioni richiamando la propria esperienza alla guida della Fondazione “Cortile dei Gentili”. In quel contesto, composto da studiosi e rappresentanti di diverse sensibilità, credenti e non, è stato possibile giungere alla definizione di un documento condiviso su una questione particolarmente complessa.

Al contrario, è stato evidenziato come in ambito parlamentare non si sia ancora arrivati a una sintesi per l’approvazione di una normativa unitaria. Tale difficoltà è stata ricondotta a dinamiche politiche che tendono a privilegiare il consenso elettorale rispetto alla ricerca di soluzioni condivise nell’interesse generale.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto tra il relatore e i partecipanti, confermando l’interesse per temi di rilievo europeo e questioni etiche di grande attualità.