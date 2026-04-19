GROSSETO – Il Circolo Pattinatori resiste mezz’ora sulla pista di un Giovinazzo che, nonostante la vittoria per 4-1, sarà costretto a giocarsi la salvezza nei playout. I ragazzi di Massimo Mariotti, per effetto degli ultimi risultati, si giocheranno un posto nei quarti di finale contro l’Azzurra Novara, andata a vincere a Sarzana. La serie tra piemontesi e maremmani inizierà già mercoledì a Novara, per trasferirsi domenica alle 18 in via Mercurio.

I biancorossi hanno sofferto fin dall’inizio la voglia di vittoria dei pugliesi, anche anche se l’occasione più grossa la crea Pablo Saavedra al terzo minuto, colpendo la traversa in contropiede. Il Grosseto deve anche ringraziare Luca Squarcia, decisivo per tutto il match. Al 20′ grande occasione per il Giovinazzo, che si fa parare da Squarcia un rigore battuto da Amato, concesso per il fallo di Barragan su Mezzina. Ci vuole una bella azione personale di Cardoso per sbloccare la partita e far esplodere il Pala Pansini. Nella ripresa la musica è la stessa, con il quintetto di Marzella in avanti per legittimare il successo e il Grosseto che sfiora il pari con Barbieri, che al 5′ trova il pareggio con un gran tiro da lontano con un contropiede lanciato da Sillero. Nemmeno due minuti di gioco e Mezzina conclude in rete un’azione in velocità. Il gol subito scuote i grossetani che vanno vicini un paio di volte a un passo dal pareggio, prima di subire il 3-1. I pugliesi sfiorano a più riprese il quarto gol, che trovano al 19′ con Mezzina.

Gli altri risultati dell’ultima giornata: Trissino-Valdagno 6-2, Cgc Viareggio-Bassano 2-2, Follonica-Lodi 5-3, Breganze-Forte dei Marmi 2-4, Sarzana-Novara 2-3. Preliminari playoff: martedì Sarzana-Follonica, mercoledì Novara-Grosseto; gara2 domenica alle 18 Follonica-Sarzana, Grosseto-Novara.

Indeco Giovinazzo-Circolo Pattinatori Grosseto 4-1

INDECO GIOVINAZZO: Bovo, Dangelico; Amato, Turturro, Maturano, Mura, Cardoso, Clavel, Mezzina, Monticelli. All. Pino Marzella.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Marinoni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine.

RETI: nel p.t. 24’03 Cardoso; nel s.t. 4’11 Barbieri, 6’04 Mezzina, 8’09 Cardoso, 18’04 Mezzina

ESPULSIONI: (2′) Paghi, Mezzina nel s.t.