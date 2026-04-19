ORBETELLO – Incidente nel pomeriggio di oggi lungo via Mura di Ponente, nel tratto che costeggia il parcheggio in prossimità dell’immissione con piazza del Duomo, nel centro storico di Orbetello. Una giovane turista italiana, mentre stava percorrendo la strada in bicicletta, è caduta rovinosamente a terra finendo sull’asfalto.

Questo è un periodo di intenso afflusso di cicloturisti lungo le principali arterie della Costa d’Argento, con un traffico sostenuto di appassionati delle due ruote.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un volontario della Croce rossa, Luciano Mattarelli, presente casualmente sul posto, ha prestato le prime cure attivando i soccorsi. Poco dopo sono arrivati l’automedica della Azienda sanitaria locale e un’ambulanza di rianimazione.

La donna ha riportato un politrauma cranico, oltre a ferite ed escoriazioni multiple. Le sue condizioni sono apparse subito serie e, dopo le prime cure sul posto, è stata presa in carico dal personale sanitario per il trasferimento in ospedale. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità.