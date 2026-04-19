GROSSETO – Continua l’ottimo momento di forma per l’Apd Casalecci, che dopo aver vinto le Lady 50 si fregia di un altro titolo. I veterani grossetani si sono aggiudicati il campionato Toscano Over 60 per la seconda volta. Sulla terra rossa, vittoria per 2/1 sulla Next Gen Marina di Carrara con fortissimi giocatori tra i quali spicca il nome di Sanguinetti, fratello del passato tennista italiano.

Con questo titolo, l’Apd Casalecci arriva all’undicesimo titolo regionale da quando il circolo è stato preso in gestione da Marco Baleani, praticamente quasi un trofeo all’anno, a dimostrazione di grande organizzazione, potenziale tecnico e atletico e gestione delle risorse.