SANTA FIORA – Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il torrente Scabbia, frutto di un’indicazione del Comune di Santa Fiora prontamente recepita dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Cb6 è intervenuto per il ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua, con la decespugliazione della vegetazione in eccesso e la conseguente riduzione delle criticità lungo il corso d’acqua. L’operazione è particolarmente rilevante anche per la tutela della pubblica incolumità, visto che il torrente scorre sotto il ponte della strada provinciale Pitigliano-Santa Fiora.

I lavori, inseriti nel piano delle attività di bonifica, sono stati eseguiti nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la protezione dell’ecosistema, della flora e della fauna.