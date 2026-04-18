Foto di repertorio

AMIATA – Il countdown è ufficialmente iniziato. Entra nel vivo l’organizzazione della prima, attesissima prova del Campionato Regionale Toscana XCO e della seconda prova del Trofeo Toscana XCO 2026, che sabato 25 e domenica 26 aprile trasformeranno Piancastagnaio nella capitale toscana della mountain bike. L’Amiata Bike ASD, società organizzatrice, lancia l’appello finale ad atleti e team: le iscrizioni online sul portale federale KSport (ID Gara: 181400) chiuderanno inderogabilmente giovedì 23 aprile. Un’ultima settimana per assicurarsi un posto in griglia di partenza su un tracciato tecnico d’eccellenza, disegnato tra le formazioni di pietra lavica e i castagneti secolari del Monte Amiata.

La manifestazione, valida come gara Top Class Regionale, valevole anche per il campionato provinciale senese per le categorie giovanili, prevede un programma intenso dedicato a tutte le categorie, le agonistiche ovvero Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23 ed Elite (iscrizione gratuita) e le amatoriali, vale a dire tutti i Master (M/F) con punteggi validi per il ranking nazionale (quota 15,00 €).

Il weekend inizierà sabato 25 aprile alle 16:00 con l’apertura della segreteria per la verifica licenze e la consegna dei numeri, seguita dalla riunione tecnica.

Domenica 26 aprile sarà il giorno della verità:

Ore 08:30-9:30: prove ufficiali del percorso.

Ore 10:00: partenza ufficiale batterie Elite, Under 23 e Master.

A seguire: partenze per le categorie giovanili e Juniores (M/F) durante tutto l’arco della giornata.

Ore 17:30: gran finale con l’aperitivo di saluto offerto da Amiata Bike ASD per celebrare atleti, accompagnatori e appassionati.

Accoglienza e territorio

Non solo competizione, ma una vera festa dello sport. Per tutta la giornata di domenica sarà operativa un’area Street Food in località Madonna di San Pietro (Via Grossetana), con ristoro gratuito garantito a tutti gli atleti iscritti. Un’occasione unica per vivere l’ospitalità amiatina e scoprire il potenziale ciclistico di un territorio che punta a diventare destinazione d’eccellenza per il turismo outdoor.

“Siamo pronti ad accogliere il meglio del ciclismo toscano e non vediamo l’ora di vedere i nostri sentieri animarsi con l’energia dei giovani agonisti e la determinazione dei master – dichiara Monica Fanciulli, Presidente di Amiata Bike ASD – la macchina organizzativa è ormai a pieno regime per garantire i massimi standard di sicurezza e un’accoglienza calorosa. Questo evento non è solo una competizione di alto livello, ma un’occasione per celebrare i valori dello sport e della convivialità. Per questo motivo, abbiamo voluto che la domenica si concludesse con un momento di festa comune, tra street food e l’aperitivo finale, perché l’Amiata deve restare nel cuore degli atleti non solo per la fatica della gara, ma per la bellezza dell’esperienza vissuta insieme.”

Chiusura iscrizioni KSport: 23 aprile 2026.

Iscrizioni in loco: Possibili nella giornata di sabato 25 aprile (ritiro pacco gara incluso).

Link ufficiale: amiatabike.it/eventi-2026

Tutte le info e il regolamento completo a questo link: https://amiatabike.it/eventi-2026/campionato-regionale-toscana-e-trofeo-xco/