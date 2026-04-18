Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Terzultima di campionato domani domenica alle 15 per il Follonica Gavorrano, che al Malservisi-Matteini si batterà con l’Orvietana, diretta rivale per la salvezza. La differenza tra le due squadre sta tutta in una vittoria, con i minerari che ne hanno ottenute finora 8 contro le 7 degli umbri. La differenza reti invece è a favore della squadra ospite, con 29 gol fatti e 35 subiti (-6), mentre quella del Follonica Gavorrano è di 32 gol fatti e 45 subiti (-13).

I ragazzi di Brando – sostituito in panchina dal vice Daniele Pagliarini a causa della squalifica di 5 turni subita dopo la gara con il Camaiore – sono reduci dal pareggio esterno in casa del Trestina per 1-1, acciuffato grazie al gol del neo entrato Fossati, mentre nell’ultimo turno l’Orvietana tra le mura amiche non è riuscita a fare punti contro lo Scandicci, perdendo di misura per 0-1.

A livello di precedenti tra le due formazioni, il match del girone di andata giocato a Orvieto è terminato sullo 0-0, nonostante un rigore assegnato al Follonica Gavorrano nella ripresa parato da Formiconi.

Lo scorso anno l’andata è invece terminata con la vittoria esterna del Follonica Gavorrano per 0-1, con il gol di Tatti realizzato al 27′ della prima frazione. Al ritorno invece debacle interna per i biancorossoblù, sconfitti per 1-4 con l’unico gol minerario firmato da Arrighini.

Gli scontri diretti della stagione 2023/24 hanno visto una prevalenza dei biancorossoblù: all’andata il pareggio a reti bianche di Orvieto alla terza del girone di andata, anche se la gara aveva riservato diverse emozioni, con un rigore parato da Filippis a Greco al 10′ della ripresa. Nel ritorno invece il successo al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano, con i gol minerari segnati da Pino e Regoli.

Per quanto riguarda invece la stagione precedente, l’esordio in Coppa Italia 2022/23 era stato fatale per i campioni dell’annata 2021/22, con l’Orvietana corsara per 2-3. Meglio invece il match casalingo di campionato, dove i biancorossoblù erano riusciti a vincere per 4-1. La sfida in terra umbra era terminata con un pareggio, con Marcheggiani che era riuscito a replicare nella ripresa allo svantaggio subito nella prima frazione di gioco.

L’unico ex di giornata sarà William Mauro, che ha vestito la casacca del Follonica Gavorrano da dicembre 2023 a settembre 2024.