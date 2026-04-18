GROSSETO – Sta montando ormai da un paio di giorni la polemica intorno allo spettacolo che sarà in scena domenica 19 al teatro Moderno di Grosseto e che, almeno da quello che sembrava promettere in principio, doveva essere uno spettacolo di un gruppo tributo delle K-Pop Demon Hunters.

Per chi non ha bambini piccoli, e dunque non conosce questo fenomeno, le Huntrix sono le componenti di una gruppo musicale K-pop (coreano) virtuale, e sono le protagoniste di una serie Netflix, “K-Pop Demon Hunters” che unisce la musica pop a tematiche fantasy-action.

La serie spopola letteralmente tra i più piccoli, specie le bambine. Comprensibile quindi che quando si è diffusa la voce di uno spettacolo ispirato a questo universo, a Grosseto, molti genitori hanno pensato di portare le figlie a vedere le loro eroine, così da cantarne le canzoni.

Il manifesto tra l’altro era molto chiaro (quello al centro nella foto sopra): l’immagine era quella del cartone animato, con le tre protagoniste Rumi, Mira e Zoey, (che operano come “cacciatrici di demoni” di giorno e cantanti di notte), il titolo Le guerriere del K-Pop, tributo con le hit più famose.

«Ho pensato che avessero fatto una sorta di musical, con tre cantanti simili alle eroine, vestite truccate pettinate come loro, e che avrebbero indossato le parrucche cantando le canzoni del cartone animato» racconta una mamma.

«Quando ho saputo dello spettacolo sono andata a comprare il biglietto – racconta un’altra -. Nello spettacolo delle 18 i posti rimasti non erano un granché e così li ho presi per quello delle 15. due mamme e due bambine».

Dopo qualche giorno però le cose cambiano. «Un’amica mi ha detto che lo spettacolo delle 15 era stato annullato. Abbiamo cominciato a informarci ed era vero. In una mail ci hanno detto che “gli artisti avevano precluso la possibilità di fare spettacolo a quell’ora” come se non l’avessero saputo prima. Abbiamo chiesto di spostare i nostri biglietti nello spettacolo alle 18, ci hanno risposto che non c’erano problemi e che avremmo potuto saldare all’entrata, ma noi avevamo già pagato quattro biglietti. Da allora più nulla».

Se non che ci hanno messo mano i social: «Avendo iniziato a cercare, Facebook ha cominciato a farmi vedere post su questo argomento, e ho scoperto che lo spettacolo aveva avuto problemi ovunque, tanto che “in corsa” anche Ticket-one aveva cambiato la locandina dell’evento (la foto a destra sopra): via le immagini dei cartoni animati e il titolo si è trasformato in “K-Pop in concerto, tributo con le hit più famose” ma le hit di cosa? Cosa canteranno sul palco? Musica coreana? Le nostre bambine vanno a vedere uno spettacolo preciso con musiche che conoscono, il resto non ha senso».

«Insomma – conclude la mamma che ci ha contatto, non so come andrà a finire, ma quantomeno si può parlare di pubblicità ingannevole. Non stiamo parlando dello spettacolo dell’oratorio: parliamo di biglietti che arrivano anche al costo di 50 euro».

Di fatto ad essere interessati alla vicenda sono circa 900 persone: 500 bambini e circa 400 adulti accompagnatori. Lo spettacolo delle 15 non sarebbe stato annullato per indisponibilità degli artisti, ma al momento in cui è scoppiato il caso erano stati venduti solo una settantina di biglietti e si è preferito concentrare tutto sulla seconda rappresentazione, quella delle 18.

Lo spettacolo non fa parte della stagione teatrale del teatro Moderno, gli organizzatori hanno solo affittato la struttura.

Ovviamente gli organizzatori si sarebbero già offerti di rimborsare il biglietto a chi volesse rinunciare allo spettacolo, non è detto che questo avvenga per chi invece deciderà di partecipare comunque.

Insomma una vicenda che rischia di complicarsi come già successo in altre città, dove una folla di genitori adirati avrebbe persino insultato gli artisti sul palco durante l’esibizione.