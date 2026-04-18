FOLLONICA – “Da quando è stata fatta la proposta di trasformare parte del Parco Centrale in parcheggio, sono nate alcune riflessioni. Con questa nota intendiamo proporre alcune riflessioni riguardo a una visione di futuro che questa ipotesi di trasformazione da parco in parcheggio sembra ignorare completamente”.

A dirlo è l’associazione Pievaccia che torna a parlare del progetto di realizzare un grande parcheggi al Parco centrale.

La visione mette in campo sia un’ipotesi di circolazione diversa nella città, sia la conseguente risposta alla tematica fondamentale di questo nuovo millennio e cioè il modo in cui si può rispondere al mutamento climatico che stiamo vivendo e che diverrà sempre più virulento se non prenderemo sul serio dei programmi di adattamento.

Sistema fognarioa rischio colasso

“Per quanto possa sembrare strano – dicono dall’associazione -, il contributo che può dare una comunità per gestire questa fase particolare può essere rilevante. Innanzitutto, aprendo una serie di attività di ristrutturazione della città nella direzione della disimpermeabilizzazione del terreno in ambito urbano. Follonica ha capito benissimo questa tendenza e ha redatto un documento importante che individua un sistema di regole che va nella direzione giusta, documento illustrato nelle riunioni denominate Urban Center”.

“In queste sessioni pubbliche si sono definite azioni che vanno proprio nella direzione di rendere più permeabili le superfici della nostra città mediante azioni di deasfaltatura e decementificazione. I progetti presentati nell’Urban Center hanno riscosso grande apprezzamento da parte dei cittadini”.

“Peccato che il progetto del nuovo parcheggio, all’interno di un parco, vada esattamente nella direzione opposta: impermeabilizzando ulteriormente per mezzo di un enorme nuovo sistema fognario che spinge le acque nei corpi ricettori. Se l’obiettivo dei nuovi studi era quello di permettere una maggiore penetrazione delle acque nei terreni, con il nuovo progetto di parcheggio si raggiunge lo scopo opposto e cioè quello di concentrare le acque e indirizzarle verso un sistema fognario già al collasso per la mutazione del regime delle piogge”.

Parcheggi in contrasto con la mobilità alternativa

“L’Urban Center ci aveva chiarito che la città aveva impostato nel tempo un nuovo sistema di mobilità alternativo al mezzo meccanico a motore: nel tempo Follonica ha approntato, per esempio, un sistema di piste ciclabili. Questo progetto di innervamento della città con piste è rimasto solo parzialmente realizzato e si presenta oggi con tratti fra loro non connessi. Questa frammentarietà è stata analizzata e si è pensato che un obiettivo fondamentale fosse il completamento della rete ciclabile per costituire un sistema ciclopolitano interconnesso”.

“L’idea è ottima anche in relazione ai problemi del mutamento climatico e del conseguente ripensamento del sistema energetico che lo determina. Perché se è pur vero che bisogna abbassare i consumi dei combustibili fossili e che quindi bisogna indirizzarci verso le energie alternative (sole, vento, ecc.) è pur vero che bisogna usare l’energia disponibile in modo assolutamente più efficiente. La mobilità contribuisce al consumo energetico globale in una nazione come l’Italia per un buon 20%. Quindi agire nella razionalizzazione del sistema della mobilità significa contribuire notevolmente alla riduzione di gas climalteranti”.

“Bisogna ridurre il traffico meccanico nelle nostre città e renderlo sempre più efficiente. Nel XXI secolo è proprio irragionevole fare progetti che incentivano la mobilità ad alto consumo energetico, piuttosto che organizzare una viabilità alternativa a basso consumo di combustibili. E la costruzione di un nuovo parcheggio, che attira sempre di più traffico meccanico aumentando il consumo di combustibili climalteranti e impermeabilizzando ulteriormente i suoli, appare come una visione miope che riporta il dibattito sulla città indietro di 70 anni”.

Il parco non si baratta con un parcheggio

“Abbiamo già detto che la qualità che con tanta fatica la città è riuscita a costruire nel tempo (il Parco Centrale come isola verde in un mare di costruito), non può essere barattata con lo spazio banale di un parcheggio di mezzi meccanici. Ma questa era una riflessione che metteva in gioco una sensibilità che chi propone una soluzione funzionale banalizzante sembra non avere”.

“Ora si tratta invece di riflettere in che modo questa città voglia essere partecipe alla sfida climatica che l’umanità deve gestire e cioè con che mezzi cerchiamo di impedire che la crisi climatica che abbiamo generato peggiori sempre e trasformi l’ambiente in qualcosa di sempre più difficile da vivere, almeno per la specie umana”.