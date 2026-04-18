GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 18 aprile 2026

Ariete – Weekend che invita a rallentare. Non tutto deve essere immediato.

Toro – Serenità domestica e voglia di stabilità.

Gemelli – Socialità piacevole ma selettiva.

Cancro – Emozioni morbide e protettive.

Leone – Generoso ma meno dominante.

Vergine, segno del giorno – Precisione e chiarezza mentale ti accompagnano anche nel tempo libero. Oggi puoi fare ordine in una situazione personale che richiedeva attenzione.

Consiglio escursione: visita l’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, luogo silenzioso e ordinato che favorisce concentrazione e serenità.

Bilancia – Armonia e leggerezza.

Scorpione – Profondità senza tensione.

Sagittario – Voglia di movimento.

Capricorno – Concretezza rassicurante.

Acquario – Creatività spontanea.

Pesci – Sensibile ma stabile.