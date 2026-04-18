GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 18 aprile 2026
Ariete – Weekend che invita a rallentare. Non tutto deve essere immediato.
Toro – Serenità domestica e voglia di stabilità.
Gemelli – Socialità piacevole ma selettiva.
Cancro – Emozioni morbide e protettive.
Leone – Generoso ma meno dominante.
Vergine, segno del giorno – Precisione e chiarezza mentale ti accompagnano anche nel tempo libero. Oggi puoi fare ordine in una situazione personale che richiedeva attenzione.
Consiglio escursione: visita l’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, luogo silenzioso e ordinato che favorisce concentrazione e serenità.
Bilancia – Armonia e leggerezza.
Scorpione – Profondità senza tensione.
Sagittario – Voglia di movimento.
Capricorno – Concretezza rassicurante.
Acquario – Creatività spontanea.
Pesci – Sensibile ma stabile.