GROSSETO – L’edizione 2026 della “La città visibile” – la manifestazione d’arte e animazione culturale urbana del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura – sarà dedicata agli anni ’90.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto e il prezioso supporto della Fondazione CR Firenze, in programma dal 18 al 27 settembre, sarà caratterizzato da una mostra dal titolo quanto mai esplicativo: “Pezzi da Novanta / Gli anni ’90 a Grosseto”. Per questo sui siti www.clarissegrosseto.it e www.fondazionegrossetocultura.it è stato pubblicato un bando rivolto ai cittadini che vogliono prendere parte alla Città visibile mettendo a disposizione oggetti di loro proprietà di quell’epoca.

«Dopo le mostre dedicate nel 2023, nel 2024 e nel 2025 agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta – dichiarano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari e il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa – prosegue il percorso dedicato alla memoria recente della città con un nuovo capitolo rivolto agli anni Novanta. La mostra “Pezzi da Novanta / Gli anni ’90 a Grosseto” sarà costruita attraverso il contributo diretto della comunità: accanto alle opere delle collezioni pubbliche del Comune e della Provincia di Grosseto, saranno infatti foto, oggetti, abiti, video e opere d’arte messi a disposizione dai cittadini a restituire un racconto diffuso di quel periodo. Un progetto che coinvolge anche la Mediateca della Maremma, la Biblioteca Chelliana e il Museo archeologico e d’arte della Maremma, chiamati a contribuire con materiali e iniziative dedicate».

«L’edizione 2026 della Città visibile, dedicata agli anni Novanta e articolata nelle quattro sezioni della mostra: oggetti e abiti, opere d’arte, fotografie e video, rappresenta un’iniziativa di aggregazione e di grande interesse culturale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Come Amministrazione teniamo molto a sostenere questo progetto, che negli anni passati, con le edizioni dedicate agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, ha registrato una partecipazione significativa e un forte apprezzamento da parte della comunità. Proseguire questo percorso significa coinvolgere direttamente i cittadini in un percorso condiviso fatto di immagini e oggetti che hanno segnato un’epoca. Invitiamo quindi tutti a contribuire e a inviare le candidature, affinché questa nuova edizione possa essere ancora una volta un’occasione di partecipazione e crescita culturale per tutta Grosseto».

«Sostenere iniziative come la Città visibile e la Notte visibile della cultura – afferma Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze – significa per la Fondazione investire in un’idea di cultura diffusa, partecipata e capace di attivare energie nel territorio. Crediamo infatti che l’animazione culturale urbana sia uno strumento prezioso per rafforzare il senso di comunità, valorizzare la memoria collettiva e rendere cittadini, associazioni e operatori protagonisti della vita culturale locale».

Le sezioni della mostra saranno quattro: opere d’arte, fotografie, video, oggetti e abiti. Per partecipare è possibile mettere a disposizione dipinti, illustrazioni, cartoline, manifesti, sculture, ma anche immagini o video, oppure abiti, accessori e oggetti di design riferibili agli anni Novanta.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 20 del 12 luglio all’indirizzo [email protected], allegando una breve descrizione e un’immagine del materiale proposto. È inoltre possibile richiedere una consulenza gratuita per l’attribuzione o la datazione delle opere scrivendo allo stesso indirizzo.

Per quanto riguarda i filmati, gli interessati potranno inviare entro le ore 20 del 25 maggio una mail con oggetto “Città visibile” a [email protected]: sarà la Mediateca della Maremma a curarne la digitalizzazione e l’inserimento nei percorsi espositivi.

Una commissione nominata dal Polo culturale Le Clarisse valuterà le richieste e, in base agli spazi disponibili, selezionerà le opere che saranno esposte. L’esito sarà pubblicato entro il 26 luglio sui siti www.clarissegrosseto.it e www.fondazionegrossetocultura.it.

Come da tradizione, l’evento clou della rassegna sarà la Notte visibile della cultura, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e l’Istituzione Le Mura, in programma sabato 26 settembre nel centro storico di Grosseto, dalle ore 17 a mezzanotte.

Anche per questa iniziativa è aperto un bando rivolto a singoli, associazioni, operatori culturali ed esercizi commerciali che vogliono proporre eventi o mettere a disposizione i propri spazi. Le attività potranno essere mostre, videoproiezioni, installazioni urbane, performance teatrali e musicali, iniziative itineranti, incontri, visite guidate, degustazioni, presentazioni di libri e attività per tutte le età.

La partecipazione è gratuita e si articola in due modalità: una sezione “volontari”, senza rimborsi, e una sezione con rimborsi spesa per progetti selezionati. L’organizzazione metterà a disposizione allacci elettrici, dispositivi di sicurezza e autorizzazioni, mentre eventuali attrezzature e allestimenti saranno a cura dei proponenti.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 23 del 26 giugno all’indirizzo [email protected], allegando il modulo compilato e il materiale utile alla valutazione della proposta.

I bandi completi e i moduli di partecipazione sono disponibili sui siti www.clarissegrosseto.it e www.fondazionegrossetocultura.it.

Per informazioni è possibile contattare il Polo Le Clarisse ai numeri 0564 488067 – 488066 – 488547 o la Fondazione Grosseto Cultura al numero 0564 453128, oppure scrivere a [email protected].