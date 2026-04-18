GROSSETO – Ultimo atto della regular season del campionato di Divisione regionale 1 domenica sera alle 18, con la Gea Basketball, vincitrice del girone A ormai da diverse settimane, impegnata sul parquet della Cestistica Audace Pescia, che sta lottando con la Libertas Lucca per il secondo posto. Uno scontro al vertice che può testare la condizione dei ragazzi di Silvio Andreozzi in vista dell’inizio dei playoff. Nelle ultime settimane i biancorossi hanno fatto registrare un piccolo calo di tensione e anche a causa di alcune assenze e infortunio sono arrivate tre sconfitte. Quella di Pescia è una gara vera, e non può essere diversamente, contro un avversario che la Gea può ritrovare tra quale settimana nella corsa per la serie C. All’andata i grossetani (che vantano il miglior attacco) s’imposero al termine di un incontro dall’elevatissimo contenuto tecnico, concluso sul 90-85 al termine di quaranta minuti palpitanti. E lo spirito di quel confronto in via Austria, il coach grossetano vorrebbe rivederlo anche a Pescia, per chiudere la prima parte della stagione a 50 punti e trovare una squadra lanciatissima per la volata finale. La corsa della Gea verso la categoria superiore partirà probabilmente contro Asciano, ottavo, con due punti di vantaggio sulla Sestese e con l’ultimo turno casalingo contro il fanalino Jokers. Da non escludere l’accoppiamento con Ms Synergy e Valdelsa.

Prima di pensare agli ottavi di finale (al meglio delle tre partite), però, Furi e compagni dovranno però pensare a disputare una partita concreta contro Pescia.

“La gara con Pescia sarà un modo per cercare di sfruttare l’assenza di Liberati, utilizzando soluzioni particolari – ha sottolineato Andreozzi – che possono tornare utili anche nei playoff. La squadra ha ripreso ad allenarsi bene e in vista dei playoff è stato aggregato anche Federico Baccheschi, che è cresciuto in divisione regionale 3. Pescia giocherà alla morte, obiettivo sarà di mettere in campo la stessa intensità che utilizzeremo nei playoff. Dovremo ritrovare la voglia di stare insieme, di essere una squadra”.

Andreozzi farà a meno di Dario Romboli e Davide Liberati, ma recupera Mirko Mari, pronto a tornare nella mischia più riposato e intenzionato a bruciare la retina con il suo tiro micidiale (foto Venezia).

I convocati: Banchi, Scurti, Fommei, Ciacci, Ignarra, Furi, Malentacchi, Venezia, Peralta, Ense, Grascelli, Mari.

La classifica del girone A: Gea Grosseto 48 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca 42; Studio Arcadia Valdicornia e Calcinaia 38; Donoratico 32; Lucca Sky Walkers 28; Centro Minibasket Carrara, Nicola Chimenti Livorno e Invictus Livorno 26; Mancini Monsummano 24; Cus Pisa, Juve Pontedera 22; Castelfranco Frogs 20; Vela Viareggio 18; Carrara Legends 12.