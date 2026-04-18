GROSSETO – E’ la quinta Prato l’ostacolo della 32esima fatica di campionato del Grosseto campione. Grande tensione da parte dei lanieri, a cominciare dai tanti giocatori ben noti a mister Indiani come Risaliti, Polvani e Rossetti, fino ai loro supporter, che hanno fatto registrare il sold out già a inizio settimana (foto d’archivio di Paolo Indiani).

“Molto bello e inusuale – ha detto il tecnico – complimenti a loro per l’entusiasmo. Sicuramente verrà una partita a livello C, sono molto forti come noi e siamo contenti di andare a farla. Mi piacerebbe fare una buonissima gara come abbiamo fatto a Siena, non abbiamo niente da dimostrare ma per certificare una volta di più di aver fatto un grosso campionato vinto meritatamente. Giocatori? Solo Disanto è out. Sperimentazioni? La partita di domani è totalmente diversa da quella della scorsa settimana, più che sperimentare andiamo su quanto consolidato”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, D’Ancona, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Lorenzini, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 allo Stadio Lungobisenzio di Prato.

Il programma e gli arbitri della 32esima giornata del girone E:

Cannara-Scandicci (Santeramo di Monza)

Follonica Gavorrano-Orvietana (Pina di Como)

Ghiviborgo-Seravezza Pozzi (Marinoni di Lodi)

Poggibonsi-Tau (Laugelli di Casale Monferrato)

Prato-Grosseto (Pellegrino di Teramo)

San Donato Tavarnelle-Fulgens Foligno (Romeo di Genova)

Siena-Aquila Montevarchi (Chindamo di Como)

Terranuova Traiana-Camaiore (Meta di Vicenza)

Sansepolcro-Sporting Trestina (Gervasi di Cosenza)

La classifica:

Grosseto 69 punti; Tau Altopascio 56; Seravezza, Siena 55; Prato (-2) 54; Foligno, Terranuova Traiana, Scandicci 47; Aquila Montevarchi 42; Sporting Trestina 40; Ghiviborgo 37; Camaiore, Follonica Gavorrano 34; San Donato Tavarnelle 33; Orvietana 31; Poggibonsi 27; Cannara 22; Sansepolcro 20.