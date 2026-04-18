ARCIDOSSO – È aperta fino al 20 maggio 2026 la prima call di Il Castello dei Mutamenti – Arti, Paesaggi, Utopie, residenza artistica nazionale rivolta a giovani artisti/e e curatori/trici under 36.

Il progetto, promosso da Accademia Mutamenti e Wav-e e realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana, è dedicato alle residenze d’artista per giovani under 36 e prevede due residenze della durata di sei mesi (2026–2027) ospitate nel Castello Aldobrandesco di Arcidosso.

Qui i partecipanti selezionati vivranno e lavoreranno sviluppando progetti di ricerca e produzione artistica in stretto dialogo con il territorio, il paesaggio e la comunità locale. Il Comune di Arcidosso, partner del progetto, mette a disposizione per tutta la durata dell’iniziativa le sale del Castello, contribuendo alla costruzione di un percorso culturale radicato nei luoghi e nelle loro identità.

“Siamo molto felici della realizzazione proprio ad Arcidosso di un progetto così impegnativo e importante per il nostro territorio e per i giovani artisti; – commenta Giorgio Zorcù, Accademia Mutamenti – si tratta del compimento di un modello di contesto creativo sul tema Arte, Natura e Paesaggio aperto ai giovani, sviluppato in questi anni con Dune – Arti Paesaggi Utopie al Parco della Maremma, le cui origini però risalgono agli anni ’90 e al festival-laboratorio Toscana delle Culture, con le prime esperienze al Castello Aldobrandesco e al Parco Faunistico del Monte Amiata”.

“Il progetto è stato pensato per coniugare la crescita individuale dei giovani artisti con quella del territorio, attraverso lo sviluppo di linguaggi che possano raggiungere le nuove generazioni – continua Valeria Fabbroni, WAV-e – il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la cultura come motore per la coesione territoriale e per l’integrazione consapevole del digitale nei linguaggi artistici contemporanei”.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per il nostro territorio – dichiarano il Sindaco di Arcidosso Jacopo Marini e l’assessore alla cultura Ugo Quattrini –. Per un intero anno Arcidosso ospiterà due gruppi di giovani artisti/e e curatori/trici che vivranno e lavoreranno qui, sviluppando una riflessione sul rapporto tra arte e territorio. È un investimento sulla cultura contemporanea ma anche sulla capacità dei nostri luoghi di attrarre energie, visioni e nuove forme di produzione culturale”.

La call è rivolta a giovani under 36, italiani e internazionali, attivi nei diversi ambiti dell’arte contemporanea – dalle arti visive alla performance, dalla fotografia alle arti digitali e alle pratiche interdisciplinari – in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, inoccupati e interessati a sviluppare un percorso professionale nel settore culturale. Ogni residenza coinvolgerà 6 artisti/e e 1 curatore/trice, selezionati attraverso avviso pubblico nazionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita professionale dei partecipanti, offrendo un’esperienza immersiva che unisce formazione, produzione artistica e confronto diretto con il territorio, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione culturale dell’Amiata e dei suoi borghi.

Durante la residenza, i partecipanti potranno accedere a spazi di lavoro dedicati, tutoraggio artistico e curatoriale e a un articolato programma formativo. Il percorso sarà accompagnato da docenti, artisti e professionisti di rilievo nazionale, tra cui l’architetto Edoardo Milesi, impegnato sui temi della rigenerazione territoriale e del rapporto tra architettura e paesaggio, e l’artista Moira Ricci, tra le voci più riconosciute della scena contemporanea italiana. Accanto a loro, un team multidisciplinare guiderà i partecipanti nello sviluppo di progetti, linguaggi e pratiche innovative.

Il percorso prevede inoltre la produzione di opere site-specific, la collaborazione con realtà e artigiani locali, momenti di incontro pubblico e una restituzione finale con mostra.

La prima residenza si svolgerà dal 1 luglio al 31 dicembre 2026.

Tutte le informazioni, il bando completo e la modulistica per la candidatura sono disponibili su:

www.accademiamutamenti.it/progetti/il-castello-dei-mutamenti/