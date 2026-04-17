GROSSETO – Si chiama largo Giovanni Gentile, e si trova in via Porciatti a Grosseto. Il largo, dedicato al filosofo e pedagogista, già ministro di Mussolini, è stato inaugurato questa mattina, dal Comune di Grosseto. Una scelta che sicuramente si porterà dietro molte polemiche tra quei cittadini che già avevano mal digerito via Almirante e che farà sicuramente discutere perché non stimo parlando di una figura neutra, ma di un uomo, sicuramente di cultura, che aderì profondamente al fascismo, divenendone un rappresentante di spicco e forgiandone il pensiero, promuovendo l’epurazione dalla scuola di migliaia di docenti e dirigenti scolastici.

Chi era Gentile

Una biografia tra luci e ombre quella di Giovanni Gentile. Filosofo, pedagogista e accademico italiano, ricorda il Comune, «è stato tra i maggiori esponenti del neoidealismo filosofico, riformatore della scuola italiana e ideatore dell’Enciclopedia italiana che fu concepita come un’opera seria e rigorosa per la qualità degli scritti, per le illustrazioni raffinate e la minuziosità della struttura, posizionandosi tra le più importanti enciclopedie mondiali».

Di contro è stato uno dei massimi esponenti del fascismo italiano di cui plasmò l’ideologia tanto da essere nominato ministro da Benito Mussolini già dal 1922. La riforma che attuò andò anche verso la fascistizzazione della scuola, con l’espulsione di quel personale docente che risultava non allineato con veri e propri episodi di persecuzione personale. Promosse l’obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo da parte dei docenti universitari, di contro prese posizione contro le teorie razziste che si stavano propagando nella Germania nazista. Autore del Manifesto degli intellettuali fascisti, interventista sin dall’inizio, aderì alla Repubblica di Salò, tanto che fu ucciso dai Gap durante la seconda guerra mondiale perché ritenuto uno degli ideologi del pensiero fascista.

La posizione del Comune

“Intitolare uno spazio pubblico – afferma in sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – significa aprire uno spazio di riflessione. Oggi però non inauguriamo soltanto un largo. ma compiamo anche una scelta di carattere culturale, scegliendo di intitolarlo a Giovanni Gentile, una figura di grande rilievo nella storia del pensiero italiano ed europeo che ha esercitato un’influenza significativa sul dibattito culturale e scolastico”.

“L’iter per l’intitolazione a Giovanni Gentile è stato avviato sotto richiesta del consigliere Simonetta Baccetti, con l’impegno di ricordare una figura che ha attuato una riforma scolastica fondamentale, caratterizzata dalla creazione di una struttura scolastica solida e dall’innalzamento dell’età minima all’obbligo scolastico”.