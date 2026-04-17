CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Battute conclusive per l’Hc Castiglione. In serie A2 ultima partita di campionato per la Blue Factor di Federico Paghi: a Viareggio i biancocelesti vanno a rendere visita all’Spv. Una partita che vale solo per l’onore visto che maremmani e viareggini non hanno più nulla da chiedere alla stagione, con entrambe le squadre, appaiate a 21 punti, che sono salve. All’andata il Castiglione vinse 4-0 (reti di Brunelli, Santoni 2, e Faelli; nella foto un momento del match) al termine comunque di una partita combattuta. L’Spv nelle ultime settimane ha poi ritrovato la sua “casa” nel nuovo impianto alla palestra Dorando Pietri, con il quintetto di Alessandro Martini che vorrà congedarsi dal pubblico nel migliore dei modi.

“E’ stata una stagione altalenante ma che comunque ha dato la possibilità a tanti giovani di mettersi in mostra – ha detto Marcello Pericoli, presidente dell’HcC – l’obiettivo è stato centrato con la salvezza ottenuta in pista”.

Sconfitta per l’Under 19, battuta a Forte dei Marmi per 8-1, e Castiglione fuori dalle finali.

L’Under 15 La Scala gioca sabato, alle 15.30, ospitando al Casa Mora il Sarzana B, per il 20 turno del campionato.

Serie A2 – girone B – 18a giornata (ultima) 19 aprile

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione

Mgm Remaplast Eboli-Sarzana

Newco Roller Matera-Rotellistica Camaiore

Iren Follonica-Nova Medicea Viareggio

Rh Scandiano-Forte dei Marmi

La classifica

Roller Matera, Forte dei Marmi, Rot.ca Camaiore 37 punti; Pumas Viareggio 35; Rh Scandiano 30; Castiglione, Spv Viareggio 21; Sarzana 17; Cresh Eboli 8; Follonica (-1p) 5

Termina con una sconfitta il campionato Under 19 per la Blue Factor: a Forte dei Marmi il Castiglione resiste un tempo per poi venire mollare nella ripresa. Finisce 8-1 per i rossoblu, con i biancocelesti fuori dalle finali. Primo tempo decisamente più combattuto, al gol di Lorenzo Giovannelli rispondeva Asta per l’1-1. Era di fatto l’unico lampo castiglionese. Il Forte ha trovato il gol del 2-1 con del Medico (alla fine tripletta) e nella ripresa ha progressivamente allungato, doppietta di Lossi, e gol di Pucciarelli e Bertonelli per l’8-1.

U19 Versilia Hockey Forte-Blue Factor Castiglione 8-1

VERSILIA HOCKEY FORTE: Lapo Barsi, Giulio Bacci; Fabio Lossi, Edoardo Pucciarelli, Francesco Bertonelli, Lorenzo Cagnoni, Brando del Medico, Lorenzo Giovannelli, Gianmarco Lunardi. All. Andrea Bacci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Michele de Salvatore); Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Matteo Pastore Silva, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (2-1) 5’55 L.Giovannelli (FM), 9’06 Asta (C), 15’13 del Medico (FM); st 2’48 e 8’28 Lossi (FM), 9’13 del Medico (FM), 20’12 Pucciarelli (FM), 20’30 Bertonelli (FM), 24’07 del Medico (FM).

Under 19 zona 4 – 10a giornata (ultima) 16/17 aprile

Versilia H.Forte-Blue Factor Castiglione 8-1

Pumas Ancora Viareggio-Follonica

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

La classifica

Forte dei Marmi (10) 24 punti; Pumas Viareggio 23; Cgc Viareggio 12; Spv Viareggio 11; Castiglione (10) 10; Follonica 0

Under 15 zona 4 – 20a giornata 18 aprile

Spv Viareggio-Startit Prato

Cp Grosseto B-Siena

Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto A

Forte dei Marmi-Bluoptik Follonica

La Scala Castiglione-Sarzana B

Sarzana A-Cgc Viareggio

La classifica

Castiglione 54 punti; Sarzana A 51; Cgc Viareggio 49; Cp Grosseto A 43; Follonica 37; R.a Camaiore 31; Sarzana B 27; Prato 15; Spv Viareggio (18) 10; Siena, Cp Grosseto B (18) 6; Forte Marmi 5

Under 15 zona 4 – 21a giornata 25 aprile

Spv Viareggio-Bluoptik Follonica

Forte dei Marmi-La Scala Castiglione

Cp Grosseto A-Sarzana A

Sarzana B-Cp Grosseto B

Siena-Cgc Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore