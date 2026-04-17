GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 17 APRILE

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 19-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-4-2026 – Tradizione, sport e spettacolo: Castiglione celebra la primavera con un weekend di eventi

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 19-4-2026 – Piazze d’Europa: a Follonica tre giorni tra gusto e artigianato, dal Portogallo alla Scozia

GROSSETO

17-4-2026 – “Maramad. Voci della provincia”: alla Chelliana incontro sul naturalista Giuseppe Guerrini

17-4-2026 – Come parlare ai giovani di affettività: incontro per genitori ed educatori

17-4-2026 – Tra emozioni, dubbi e speranze: alla Libreria delle Ragazze si parla del libro “Al grande azzurro”

17-4-2026 – Stelle e storia: serata speciale all’osservatorio astronomico di Roselle

17-4-2026 – Fumetti, controculture e Silver Surfer: se ne parla alle Clarisse con Andromalis

Fino al 18-4-2026 – Gran finale per la stagione Teatri di Grosseto con la compagnia Les Moustaches: in scena “Ciccio Speranza”

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

MASSA MARITTIMA

17-4-2026 –Difesa dalle malattie e consapevolezza digitale: due incontri a tema salute a Massa Marittima

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

SABATO 18 APRILE

AMIATA

18-4-2026 – Il Castello dei mutamenti: ad Arcidosso nasce il progetto arti, paesaggi, utopie

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 19-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-4-2026 – Tradizione, sport e spettacolo: Castiglione celebra la primavera con un weekend di eventi

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CINIGIANO

18-4-2026 – Monticello Amiata, la storia della Cassa Rurale nel libro di Fagioli: presentazione in biblioteca

FOLLONICA

18-4-2026 – Follonica, esperti a confronto sulla storia mineraria della Maremma

Fino al 19-4-2026 – Piazze d’Europa: a Follonica tre giorni tra gusto e artigianato, dal Portogallo alla Scozia

GROSSETO

18-4-2026 – Musica e solidarietà: 200 artisti in scena al Teatro Moderno con “Side A / Side B”

18-4-2026 – Torna il “Second hand market” di Molino Hub: una giornata di riuso, creatività e condivisione

18-4-2026 – Fumetti, controculture e Silver Surfer: se ne parla alle Clarisse con Andromalis

18-4-2026 – I monti di Castell’Azzara, una guida tra natura e storia: sabato la presentazione

Fino al 18-4-2026 – Gran finale per la stagione Teatri di Grosseto con la compagnia Les Moustaches: in scena “Ciccio Speranza”

Fino al 19-4-2026 – Il Museo Luzzetti di Grosseto partecipa alle giornate delle Case della Memoria

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

MANCIANO

18-4-2026 – Torna “Avventura maremmana”: in bici tra natura, borghi e strade bianche

18-4-2026 – Aspettando il 25 aprile: al circolo Arci si parla di cinema e infanzia nell’Italia fascista

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

PITIGLIANO

Fino al 19-4-2026 – “Voci a Pitigliano”: l’ultimo weekend di riflessione tra teatro e dibattito pubblico

ROCCASTRADA

19-4-2026 – Dalle passeggiate alla storia: primi eventi di primavera a Roccastrada

DOMENICA 19 APRILE

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 19-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-4-2026 – Tradizione, sport e spettacolo: Castiglione celebra la primavera con un weekend di eventi

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

19-4-2026 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva “Mio fratello è un vichingo”

19-4-2026 – Appuntamento a Follonica tra arte e poesia per raccontare l’incontro tra uomo e donna

19-4-2026 – “Immersioni Culturali”: a Follonica una giornata di creatività urbana e nuovi talenti rap

Fino al 19-4-2026 – Piazze d’Europa: a Follonica tre giorni tra gusto e artigianato, dal Portogallo alla Scozia

GAVORRANO

19-4-2026 – A Bagno di Gavorrano torna lo “Svuota Cantine” con mercatino e pranzo all’aperto

GROSSETO

19-4-2026 – Sfida a teatro con “Non ci resta che ridere”: tutte le nomination. Domenica ultimo spettacolo

19-4-2026 – “Omaggio a Ezio Bosso” con il violino di Anna Tifu e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

19-4-2026 – Teatro e solidarietà: alla Sala Eden va in scena “Trippa e poesia”

Fino al 19-4-2026 – Il Museo Luzzetti di Grosseto partecipa alle giornate delle Case della Memoria

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

MASSA MARITTIMA

19-4-2026 – Massa Marittima, ultimo appuntamento con “Massa inScena”: sul palco gli Scompagnati con “Fiori d’acciaio”

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

PITIGLIANO

Fino al 19-4-2026 – “Voci a Pitigliano”: l’ultimo weekend di riflessione tra teatro e dibattito pubblico

ROCCASTRADA

19-4-2026 – Dalle passeggiate alla storia: primi eventi di primavera a Roccastrada

19-4-2026 – Poesia, canti e tradizioni: a Ribolla torna la poesia estemporanea con la rassegna “Sergio Lampis”