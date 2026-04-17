GROSSETO – In occasione di aprile, mese della prevenzione dell’ictus, Alice Grosseto Odv (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) intende accendere i riflettori sul tema dell’obesità come fattore di rischio modificabile per l’ictus, con un approfondimento particolare su quanto possa essere pericoloso nelle fasce giovanili della popolazione, sulle conseguenze in termini di costi sociali per il sistema sanitario nazionale e sulle principali indicazioni delle linee guida italiane sulla prevenzione dell’ictus.

L’obesità è ormai riconosciuta come un importante fattore di rischio per l’ictus e per le malattie cardiovascolari in generale. Numerose evidenze scientifiche mostrano come l’aumento dell’indice di massa corporea (Bmi) sia associato a un incremento progressivo del rischio di ictus ischemico e cardiovascolare: le persone con obesità presentano rischio maggiore di ictus rispetto a persone con peso nella norma, anche indipendentemente da altri fattori di rischio cardiovascolare come ipertensione e diabete.

E questo problema si verifica non solo negli adulti: l’obesità in età giovanile è, infatti, associata a un aumento significativo del rischio di incorrere in un ictus precoce; diversi studi dimostrano che essere in sovrappeso o obesi in giovane età (fascia compresa tra i 20 e i 40 anni) comporta un rischio aumentato di oltre 1,8 volte rispetto a coetanei con peso normale. Ulteriori dati suggeriscono che l’obesità in adolescenza può essere associata a un rischio fino a 2-3 volte maggiore di ictus prima dei 50 anni. Questi risultati sottolineano dunque l’importanza di iniziare precocemente la prevenzione dei fattori di rischio, non solo nelle persone adulte e anziane, ma già in età adolescenziale.

Le linee guida italiane di prevenzione e trattamento dell’ictus cerebrale confermano l’importanza di intervenire sui fattori di rischio modificabili per ridurre l’incidenza di questa patologia nella popolazione. In particolare, si raccomanda di promuovere stili di vita salutari con alimentazione equilibrata, riduzione della massa corporea in eccesso e attività fisica regolare; controllare i principali fattori di rischio cardiovascolare, come ipertensione, diabete e dislipidemia, strettamente associati all’obesità; mettere in atto interventi di prevenzione primaria che includono la gestione del peso corporeo e della sedentarietà come strumenti efficaci per ridurre il rischio complessivo di eventi cerebrali acuti.

Le linee guida raccomandano anche la valutazione del Bmi e dei fattori metabolici come parte integrante del programma di screening e prevenzione, suggerendo riduzioni di peso progressive e sostenibili nelle persone sovrappeso od obese per ridurre il rischio di recidive e complicanze cardio-cerebrovascolari.

«Come Alice Grosseto Odv – affermano dottor Alfonso Brescia, presidente del comitato scientifico, e Annamaria De Angelis, presidente di Alice Grosseto Odv – sentiamo sempre la responsabilità di portare all’attenzione pubblica quei fattori di rischio che possono essere modificati e che, se affrontati in tempo, possono evitare sofferenza, disabilità e costi sociali enormi».

Per questo Alice Grosseto Odv ha organizzato per il 18 aprile 2026 una giornata di sensibilizzazione, informazione e prevenzione che si svolgerà presso la sede della Croce Rossa di via Mazzini 87 a Grosseto dalle ore 10 alle ore 18.

Saranno effettuati: valutazione del rischio cardio-cerebrovascolare; misurazione della pressione arteriosa ed ecocolor-Doppler dei vasi del collo.

Per maggiori informazioni: 3404182306 – [email protected]