PORTO SANTO STEFANO – Weekend di vela con la quattordicesima edizione della regata di altura tra le isole dell’Arcipelago Toscano “Primevele di Primavera”, in programma domani sabato 18 e domenica 19 aprile. La gara è organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Vela dal Circolo Velico e Canottieri di Porto S. Stefano con lo Yacht Club Santo Stefano, il supporto della società Kaimar ed il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio.

Le due prove giornaliere si svolgeranno nelle acque comprese tra Monte Argentario, Talamone, Isola del Giglio, Formiche di Grosseto, Isola di Giannutri.

Sabato 18 aprile è prevista la partenza da Porto Santo Stefano ed arrivo all’isola del Giglio attraverso uno dei percorsi a disposizione dell’organizzazione, scelto in base alle condizioni meteo. Le imbarcazioni saranno ospitate nel porto dell’isola del Giglio dove ci saranno le premiazioni di giornata che vedranno l’assegnazione del trofeo “Alfredo Miraglia” alle prime tre barche classificate in tempo reale.

Domenica 19 aprile è previsto il briefing in banchina e partenza della seconda prova dopo aver scelto il percorso di ritorno a Porto Santo Stefano. Questa prova sarà valida per l’assegnazione del trofeo “Livio Ghezzi” al primo classificato overall Irc.

Al termine della prova ci sarà il consueto pasta party in banchina e a seguire le premiazioni generali Irc (International Rating Certificate), Orc (Offshore Racing Congress) e, novità assoluta 2026, una classifica Overall in tempo reale di entrambe le prove, in base alla quale sarà assegnato ai primi tre classificati il trofeo “Antonino e Maria Ludovica Zichichi”.