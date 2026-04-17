MONTE ARGENTARIO – L’amministrazione comunale intende alienare l’immobile denominato “ex Scuola Pianetto”, per questo ha pubblicato l’avviso con il quale rende noto che il giorno 18 maggio 2026 alle ore 11:00 presso la sala consiliare del Comune avrà luogo l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato in 4 milioni e centomila euro.

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 18-05-2026 all’Ufficio Protocollo del Comune il plico chiuso contenente l’offerta, a mezzo raccomandata o a mano negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta.

L’ex scuola “Il Pianetto” è un fabbricato di ricostruzione post-bellica ubicato a Porto Santo Stefano su via Martiri d’Ungheria. Durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti provocarono la distruzione di circa il 90% del paese interessando anche la scuola che in parte venne ricostruita sulle ceneri della vecchia struttura.

Nel corso degli anni, la scuola ha subito diverse trasformazioni e adeguamenti per rispondere alle esigenze della comunità locale. Fino al 2015 l’immobile è stato utilizzato come edificio scolastico ove migliaia di scolari santostefanesi hanno frequentato le classi elementari.

L’edificio presenta una pianta con forma ad “L”, è composto da 3 piani fuori terra di superficie edificata pari a 650,00 mq ciascuno e oggi ospita in una porzione del piano terra la biblioteca comunale, l’appartamento originariamente destinato al custode è utilizzato per emergenze abitative ed il magazzino è occupato temporaneamente dalla banda comunale.

Per chiarimenti di ordine tecnico e documentale: 0564 811944 – 0564 811959

Al seguente link il bando integrale con gli allegati:

https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2026/avviso-pubblico-per-l-alienazione-del-bene-immobile-denominato-ex-scuola-pianetto-sito-nel-51520-1-6ef0d4aa8f42b4665397b32db1971241