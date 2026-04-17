PITIGLIANO – La “piccola Gerusalemme” della Maremma, scavata nel tufo, si conferma una delle mete più desiderate dagli italiani. Secondo l’ultima classifica stilata da Holidu, il celebre portale europeo per la prenotazione di case vacanze, il borgo di Pitigliano è entrato ufficialmente e nuovamente nella Top 30 delle località con meno di 5 mila abitanti più ricercate sul web.

Rispetto alla precedente rilevazione, il paese ha guadagnato ben cinque posizioni, attestandosi adesso al 14esimo posto della classifica nazionale. Una scalata che testimonia il fascino di un luogo dove storia, architettura e paesaggio si fondono in un unico colpo d’occhio.

Il successo di Pitigliano non è solo questione di estetica, ma anche di numeri, poiché ogni mese sono più di 50 mila le persone che la digitano sui vari motori di ricerca per scoprire scorci, itinerari e alloggi disponibili. Il mercato delle case vacanze riflette la qualità locale e soggiornare tra i vicoli storici e le antiche cantine ha un costo medio che si aggira intorno ai 100 euro a notte.

A rendere accattivante agli occhi dei turisti questo angolo di Maremma, oltre alla scenografica vista della città che sembra emergere direttamente dalla roccia, giocano un ruolo fondamentale la vicinanza alle Terme di Saturnia, la qualità dei prodotti enogastronomici (come il celebre Bianco di Pitigliano) e la conservazione del quartiere ebraico.

La Toscana viene premiata anche per il borgo di Pienza, situato in Val d’Orcia nella provincia di Siena, il quale quest’anno si è posizionato all’11esimo posto della classifica nazionale.

Ecco il link per vedere la classifica: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia?ctx=D1TWi2lgnM#small-cities