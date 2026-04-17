ORBETELLO – Sedicesima edizione del Giro della Laguna – Orbetello Half Marathon, uno degli appuntamenti sportivi più attesi e partecipati del territorio, capace negli anni di crescere fino a diventare un vero e proprio progetto di promozione integrata che unisce sport, ambiente, turismo e comunità.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi, patrocinata dal Comune di Orbetello (e sostenuta da quest’ultimo con un importante contributo economico), in collaborazione con le associazioni Occhio in Oasi, Insieme in Rosa Onlus e il Lions Club “I Presidi”. L’iniziativa rappresenta oggi molto più di una competizione podistica: è un evento che valorizza il territorio lagunare in tutte le sue dimensioni, da quella paesaggistica a quella culturale, fino a quella economica e turistica, confermandosi un importante strumento di attrattiva anche in ottica di destagionalizzazione.

Cuore dell’evento resta la Half Marathon, una gara che negli anni ha saputo conquistare atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero grazie a un percorso unico, immerso nello straordinario contesto della Laguna di Orbetello. Un tracciato che non è solo sfida sportiva ma anche esperienza, capace di unire prestazione e bellezza in uno degli ambienti naturalistici in assoluto tra i più suggestivi del panorama nazionale. Accanto alla gara competitiva saranno confermate anche le iniziative parallele, pensate per coinvolgere un pubblico più ampio e dare all’evento un richiamo ancora più forte.

L’edizione 2026 rafforza ulteriormente il progetto “Giro della Laguna”, che si configura sempre più come un contenitore strutturato di iniziative legate al territorio, capace di combinare sport, turismo esperienziale e valorizzazione ambientale. Un progetto che punta a crescere nel tempo, rendendo Orbetello un punto di riferimento stabile nel panorama del turismo sportivo.

Grande attenzione sarà riservata anche al sistema dei premi, che rappresenteranno un elemento distintivo della manifestazione. Nell’occasione non verranno infatti conferiti solo riconoscimenti sportivi, ma anche prodotti del territorio, in ottica di valorizzazione delle eccellenze locali e di rafforzamento dell’identità della Maremma attraverso le sue produzioni.

La manifestazione dell’edizione 2026 si svilupperà su tre giornate, dal 24 al 26 aprile, con un programma ricco di iniziative sportive, naturalistiche e momenti di aggregazione. Venerdì 24 aprile alle 14 è prevista l’apertura del villaggio gara con la consegna dei pettorali e dei pacchi gara; alle 17.30 spazio al “Giro al tramonto”, corsa a varie andature in compagnia dei pacer, affiancata anche dall’attività di birdwatching al tramonto lungo le rive della laguna.

Sabato 25 aprile il villaggio gara riaprirà alle 10 con la prosecuzione delle attività e la consegna dei pettorali; nel pomeriggio, alle 16, è in programma una dimostrazione di difesa personale femminile con metodo Kan Juko Ryu, seguita alle 18 dalla presentazione ufficiale dei pacer e, alle 18.30, dall’Aperirun con aperitivo in musica. Sempre nella giornata di sabato, dalle 17 alle 18, si terrà anche l’incontro con l’ibis eremita, con osservazione ai nidi e racconto del progetto a cura dell’associazione Occhio in Oasi.

Domenica 26 aprile, giornata centrale dell’evento, il villaggio gara aprirà alle 7.30 con la consegna dei pettorali fino alle 9.00; alle 9.30 è prevista la partenza del 16° Giro della Laguna – Orbetello Half Marathon, mentre alle 9.35 partiranno sia la camminata sportiva “Sulle orme del Giro”, in collaborazione con l’associazione Insieme in Rosa, sia la passeggiata naturalistica “La laguna come non l’avete mai vista” con l’associazione Occhio in Oasi. Alle 12 si svolgeranno le premiazioni e successivamente il tradizionale pasta party.

“Il Giro della Laguna – Orbetello Half Marathon è un evento che rappresenta al meglio la nostra comunità – dichiara il sindaco Andrea Casamenti – perché unisce sport, ambiente e promozione del territorio in un’unica grande iniziativa. Manifestazioni come questa contribuiscono in modo concreto a valorizzare Orbetello e a farla conoscere a livello nazionale. Da lì la nostra volontà, come amministrazione, di supportarla con un importante contributo”.

“Si tratta di un appuntamento ormai consolidato – aggiunge l’assessore all’ambiente e allo sport Ivan Poccia – che ogni anno cresce sia in termini di partecipazione che di qualità organizzativa. Quest’anno, tra l’altro, si arricchirà della passeggiata che si svolgerà sul percorso ciclopedonale realizzato sulle casse di colmata, appena inaugurato dall’amministrazione comunale. Il valore di questa manifestazione sta anche nella sua capacità di coinvolgere atleti, cittadini e associazioni in un’esperienza condivisa, mettendo al centro il rispetto e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale”.

“Il Giro della Laguna – sottolinea l’assessore al commercio, turismo e cultura Maddalena Ottali – è un esempio concreto di come il turismo sportivo sia diventato un volano per l’economia locale. L’evento porta sul territorio visitatori, valorizza le eccellenze e contribuisce alla destagionalizzazione, offrendo un’esperienza completa che unisce sport, cultura e natura”.

“Abbiamo voluto mettere Orbetello al centro del progetto – spiega Fabio Capezzuoli, vicepresidente del gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi – con l’obiettivo di fare della gara uno strumento di valorizzazione del territorio, capace di raccontarne e metterne in evidenza le bellezze, sia sotto il profilo storico-artistico che naturalistico. A questo si affianca una scelta precisa: l’introduzione di un charity program, attraverso il quale una parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluta all’Insieme in Rosa Onlus, a sostegno delle attività di prevenzione”.

“Per noi UISP – ha concluso Massimo Pifferi, vicepresidente vicario UISP – è un piacere sostenere un evento che ha dimostrato di crescere in modo coerente e costante, a testimonianza della solidità dei valori che rappresenta. La Half Marathon si inserisce all’interno del circuito più ampio ‘Corri nella Maremma’, un’iniziativa giunta alla 19ª edizione, articolata in circa venti tappe, nata con l’obiettivo di promuovere il podismo e diffondere la pratica sportiva su tutto il territorio maremmano”.

La maratona orbetellana si conferma così un evento in continua evoluzione, capace di rinnovarsi mantenendo salde le proprie radici e rafforzando anno dopo anno il legame tra sport e territorio. Gli organizzatori invitano fin da ora tutti gli atleti che parteciperanno ad affrontare la gara con consapevolezza, gestendo al meglio ritmo e preparazione e prestando attenzione alle caratteristiche del percorso e al contesto ambientale, per vivere appieno un’esperienza che va oltre la semplice competizione.