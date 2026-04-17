GROSSETO – È stata inaugurata ufficialmente venerdì 17 aprile la Biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, in via Tripoli 159, nella sede dell’Ordine.

Un nuovo punto che va ad arricchire la Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Sarà a disposizione non solo per la consultazione del patrimonio librario in esso contenuto, ma anche come spazio dedicato allo studio, alla consultazione, al coworking e all’incontro.

“Oggi non è stato aperto solo un nuovo spazio fisico, che porta a 38 i soggetti riuniti in rete – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – ma si apre anche una nuova finestra sul sapere per tutta la provincia di Grosseto. Questo ingresso ufficiale in Rete è un segnale di grande vitalità culturale del nostro territorio, che mette a disposizione un patrimonio prezioso: grazie a questa sinergia, infatti, testi e documenti custoditi dall’Ordine non saranno più solo a disposizione dei professionisti, ma diventeranno un bene comune, fruibile da studenti, ricercatori e cittadini attraverso il nostro catalogo collettivo. Per questo ringrazio la presidente dell’Ordine, Cecilia Gentili, per aver creduto in questa integrazione, e rivolgo un ringraziamento speciale a Stefano Giommoni, la cui determinazione è stata il vero motore di questo progetto. Un plauso va anche ad Andrea Scalabrelli e alla coordinatrice tecnica della Rete, Anna Bonelli, per l’immenso lavoro di ‘dietro le quinte’ che permette a questi libri di dialogare con il resto del mondo attraverso il nostro sistema. Infine, grazie a Banca Tema e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per il sostegno concreto alla catalogazione: è grazie a visioni condivise come queste che il territorio cresce. L’architettura progetta gli spazi in cui viviamo; le biblioteche progettano lo spazio in cui pensiamo. Da oggi, grazie a voi, la Rete Grobac è un po’ più solida e molto più bella”.

Presenti all’inaugurazione l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti, Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Chelliana, centro di Rete Grobac, oltre alla presidente dell’Ordine degli architetti Cecilia Gentili e agli iscritti.