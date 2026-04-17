All’evento hanno partecipato oltre 20 partner e distributori provenienti da diversi Paesi: Francia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Ucraina, Polonia, Norvegia, Svezia, Messico, Guatemala, Honduras ed El Salvador. Una presenza ampia e qualificata che ha confermato la dimensione sempre più internazionale della realtà produttiva grossetana.

Lo stabilimento si è trasformato per due giorni in un luogo di confronto tecnico e visione strategica, con visite guidate agli impianti, dimostrazioni e momenti di approfondimento dedicati alle tecnologie sviluppate dall’azienda. Un’occasione per vedere da vicino i sistemi e, allo stesso tempo, per rafforzare il dialogo con chi ogni giorno porta queste soluzioni nei mercati di tutto il mondo.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dall’amministratore delegato Federico Guidarelli, che ha sottolineato il valore dell’incontro: «È stato un onore accogliere partner arrivati da così lontano. Vedere i nostri impianti al centro del dialogo con chi rappresenta la nostra tecnologia nel mondo è la soddisfazione più grande».

L’Open Day ha rappresentato così non solo un momento celebrativo, ma una tappa significativa nello sviluppo dell’azienda, sempre più orientata alla costruzione di una rete internazionale solida e alla condivisione delle competenze.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti, in particolare a chi ha affrontato lunghi viaggi per essere presente a Grosseto, contribuendo a rafforzare un progetto che punta a definire nuovi standard di eccellenza nel settore dei sistemi gas.