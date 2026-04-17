GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 17 aprile 2026

Ariete – Energia forte e desiderio di affermazione. Attenzione a non entrare in competizione inutile con chi ti sta accanto.

Toro – Stabilità e pazienza ti permettono di concludere la settimana in modo solido.

Gemelli – Giornata dinamica, ma evita distrazioni.

Cancro – Sensibilità alta ma più sicura.

Leone, segno del giorno – Carisma naturale e leadership. Oggi puoi guidare una situazione con autorevolezza, ma la vera forza sarà nella capacità di ascolto. Un riconoscimento è vicino.

Consiglio escursione: visita la Rocca Aldobrandesca di Sorano, fortezza imponente che domina la valle, simbolo della tua energia regale.

Vergine – Precisione e organizzazione ti rendono efficace.

Bilancia – Equilibrio nelle relazioni.

Scorpione – Profondità e controllo emotivo.

Sagittario – Entusiasmo presente ma disciplinato.

Capricorno – Concretezza strategica.

Acquario – Idee innovative.

Pesci – Empatia e intuizione.