MASSA MARITTIMA – La Torre Massetana quest’anno compie 70 anni di fondazione e ininterrotte pubblicazioni. Nel suo genere “La Torre” è il giornale più vecchio e più longevo della Regione Toscana, certificato dalla registrazione presso il Tribunale di Grosseto che porta la data del 6 luglio 1956.

Per celebrare questo importante traguardo il giornale, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima e con la biblioteca comunale, organizzerà numerose iniziative da aprile a settembre.

Si comincia venerdì 24 aprile alle ore 17: in programma la cerimonia di apertura delle celebrazioni del settantesimo con l’inaugurazione della mostra antologica “Massa e il suo giornale: 70 anni di giornalismo” allestita nei locali della biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Saranno esposte le pagine più significative della Torre dal 1956 ad oggi, pubblicazioni, editoriali, fotografie, oggetti tipografici. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno, sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca e saranno organizzate, nel corso di questi mesi, delle visite guidate.

“Un anniversario carico di significato per tutta Massa Marittima – sottolinea la sindaca Irene Marconi – celebrare i 70 anni de ‘La Torre Massetana’ significa rendere omaggio a una voce che ha accompagnato generazioni di cittadini, raccontando la storia, l’identità e i cambiamenti della nostra comunità. Nella Torre è contenuta tutta la cronaca di questi 70 anni, ma anche tante pagine di storia, arte, cultura dei secoli precedenti scritte da persone appassionate di storia locale, studiosi, ricercatori. È il giornale della nostra città.”

“La Torre Massetana rappresenta un patrimonio collettivo di memoria e partecipazione – ha aggiunto Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale Gaetano Badii – con la mostra allestita in biblioteca offriamo l’occasione di riscoprire, attraverso le pagine del giornale, la storia viva di Massa Marittima in un percorso di cultura e di memoria collettiva.”

“Non sfugge a nessuno l’importanza di questo anniversario per il quale abbiamo disegnato anche uno speciale logo del settantesimo – commenta Angelo Soldatini, direttore de La Torre Massetana – Vorremmo che fosse un’occasione per poter incontrare nuovamente tanti amici come facemmo per i 50 anni. Pertanto, invitiamo tutti a partecipare alle tante iniziative in programma da qui ai prossimi mesi.”

Le altre iniziative in programma:

Il 14 maggio, ore 17, presso la Biblioteca comunale La Torre ricorderà Enzo Marchetti in collaborazione con Liber Pater.

11 giugno ore 17, sempre in Biblioteca comunale, un approfondimento sui fondatori e i primi redattori del giornale.

22 giugno, ore 17.30, Palazzo dell’Abbondanza, presentazione della pubblicazione di poesie “Il colore dei giorni” di Fabrizio Pistolesi, in collaborazione con Liber Pater e Iride.

25 giugno, ore 17.30, Palazzo dell’Abbondanza, “Poesia a Massa”, serata di poesie dedicate a Massa Marittima in collaborazione con Iride e Liber Pater.

6 luglio ore 21: “Passeggiata sui luoghi della Torre Massetana: 70 anni di memoria ed identità”, in collaborazione con la Massa Marittima Multiservizi. Visiteremo la sede attuale della Torre e altri luoghi che ci riporteranno alla memoria fatti e persone.

12 settembre ore 17, Palazzo dell’Abbondanza, gran chiusura con premiazioni e memorie.

Sono in fase di progettazione anche altre iniziative di cui sarà verificata la fattibilità. Nell’occasione sono stati promossi quattro progetti, già attivi, a cui possono partecipare tutti:

– Poeta per la mia città, una raccolta di poesie dedicate a Massa Marittima e il suo territorio. Tutti possono inviare poesie edite o inedite alla Torre Massetana. La raccolta è divisa in quattro sezioni: Massa a tema libero; La Miniera; La Maremma; Il lavoro.

Testimonianze: “La mia Torre”. Chiunque lo desideri può inviare testimonianze ed esperienze personali e ricordi di persone e fatti legati alla vita del giornale. Il fine è di ricostruire una più ampia storia.

La tua definizione della Torre: ognuno può mettere in evidenza un particolare, un aspetto, una riflessione sul giornale. Il materiale sarà utilizzato per iniziative future.

Resta inoltre attivo il progetto Pagine aperte: uno spazio autogestito e autofinanziato a disposizione di associazioni, istituzioni e gruppi.

Tutti gli elaborati, poesie e testi, devono essere inviati alla mail [email protected] oppure per posta ordinaria a La Torre Massetana C.P. 42 58024 Massa Marittima con i propri dati: nome, cognome, indirizzo ed email.

Il giornale in questi anni è cresciuto in qualità e quantità, passando dalle 4 pagine mensili del 1956 alle attuali 8. Ma frequentemente esce a 10 o 12 pagine, avendo elevato il numero di pagine annue da 48 a 112. Questo per soddisfare le sempre numerose richieste di cittadini e associazioni per l’abbondanza di articoli sulle cronache, sempre così ricche di eventi interessanti nella nostra cittadina.