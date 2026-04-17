ARCIDOSSO – “La Pro Loco è per Arcidosso una risorsa strategica, una voce importante dell’associazionismo e un’organizzazione essenziale per la promozione positiva del nostro comune. Farne parte significa rafforzare in tanti momenti dell’anno i legami che tengono unita la nostra comunità”. Così il sindaco Jacopo Marini commenta il rinnovo dell’associazione.

“Essere della Pro Loco ad Arcidosso è espressione caratteristica della socialità, un modo piacevole di stare insieme in amicizia e “fare” per il bene di tutti – prosegue -. Le radici forti su cui si regge la Pro Loco rendono il recente rinnovo delle cariche una festa e una dichiarazione di volontà collettiva. C’è continuità nel ricoprire le cariche e il ricambio non è abbandono, ma un passaggio di testimone per fare sempre meglio e con rinnovata energia. Come sindaco e come amministrazione auguro al nuovo presidente, ai dirigenti e al consiglio, un buon lavoro ricco di passione ed entusiasmo”.

“Il Comune ringrazia per tutto l’impegno prestato il presidente Filippo Mazzi e il suo braccio destro Dario Pastorelli insieme a tutto il gruppo uscente che in parte è stato sostituito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti confidando che venga confermata la proficua collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni portata avanti in questi anni”.

Ecco la composizione del nuovo Consiglio:

Presidente Mattia Mencarini

Vice presidente Greta Pallini

Tesoriere Filippo Mazzi

Segretario Rachele Nanni

Consigliere Benedetta Colombini

Consigliere Dario Pastorelli

Consigliere Sergio Pastorelli

Consigliere Tommaso Moscarini

Consigliere Giacomo Lorenzoni

Consigliere Francesco Cosentino

Consigliere Alessandra Ronconi