MONTE ARGENTARIO – Incidente sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere dove un uomo è stato travolto da un macchinario che gli sarebbe caduto addosso mentre stava lavorando in un cantiere navale.

L’incidente è avvenuto nella zona di Cala Galera, a Monte Argentario. L’uomo, 56 anni, sarebbe stato schiacciato da un macchinario che gli è caduto addosso. Soccorso dalla Croce rossa di Orbetello e dall’automedica, oltre che da Pegaso 2 è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto anche la Medicina sul lavoro della Asl e le forze dell’ordine.

un macchinario