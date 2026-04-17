ROCCASTRADA – Un territorio che si anima con eventi culturali, enogastronomia, feste, sagre e prodotti tipici, dal capoluogo alle frazioni secondo una tradizione oramai consolidata nella quale si intrecciano tutti gli eventi di un calendario ricco e coinvolgente, realizzato grazie al lavoro di concertazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio.

Una stagione di eventi che inizia con la rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”, giunta alla quarta edizione, che con i suoi appuntamenti intende offrire ai residenti ed ai visitatori un’offerta ricca e variegata che li accompagnerà alla scoperta del territorio, tra tradizioni, cultura e gusto.

Feste, sagre ed eventi che promuovono l’enogastronomia, fino agli eventi culturali e musicali che animeranno piazze e centri storici, costituiranno appuntamenti per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico che contraddistingue il nostro territorio.

Ma vediamo nel dettaglio quelli che saranno gli appuntamenti della lunga stagione degli eventi nel Comune di Roccastrada.

Il mese di maggio si apre il primo giorno del mese con il tradizionale appuntamento di Torniella con la festa dei lavoratori, a cui farà seguito, sempre a Torniella, il 10 “La Val di Farma e i suoi sapori”, nell’ambito della rassegna “Primavera a Roccastrada” organizzata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Piloni/Torniella.

Faranno seguito, sempre per la stessa rassegna, altri due eventi organizzati dalle Pro Loco locali, rispettivamente il 17 maggio la passeggiata naturalistica alla scoperta del territorio da Sassofortino a Roccatederighi ed il 24 maggio a Ribolla “C’era una volta la miniera…”, percorso minerario e laboratori per bambini.

Il mese di maggio si chiuderà con la rassegna, giunta alla sua 14ª edizione, “I quadri viventi”, nella quale decine di figuranti rappresenteranno dal vivo famosi quadri nella cornice del borgo storico del paese di Montemassi.

Il mese di maggio, oltre agli appuntamenti organizzati dalle associazioni locali, vedrà protagonista la rassegna “Miniera a Memoria”, la commemorazione della tragedia mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954, giunta quest’anno al 72º anniversario.

Il mese di giugno ospiterà uno spettacolo del festival “Grey Cat” a Sticciano, poi altri due appuntamenti della rassegna “Primavera a Roccastrada” con le Pro Loco di Sticciano e Roccastrada che organizzeranno rispettivamente “Non solo strozzapreti” il 6 giugno e “Chiusone in festa” il 20 giugno.

Chiude il mese di giugno la Sagra del peperoncino a Ribolla nei giorni 26, 27 e 28.

Il mese di luglio sarà quello più denso di appuntamenti con il secondo fine settimana della Sagra del peperoncino a Ribolla, la Sagra degli Strozzapreti a Sticciano Scalo con due fine settimana, la Festa della Birra a San Martino Roccatederighi, la Sagra del piatto povero a Torniella, la Festa dei Cacciatori a Roccatederighi, la Festa nell’aia a Roccastrada, la Sagra della Ribollita a Ribolla e “Mercantine in Poggio” nel capoluogo.

L’evento “Calici sotto il Castello”, per la promozione del vino che si svolge tradizionalmente a Montemassi, giunto quest’anno alla sua 4ª edizione, sarà anticipato per ragioni organizzative a giovedì 9 luglio.

Appuntamenti di rilievo anche per il mese di agosto con il “Medioevo nel borgo” ed il “Palio storico dei ciuchi” a Roccatederighi, la Sagra del Maccherone a Sassofortino, il tradizionale Concerto di San Rocco, uno spettacolo teatrale ed i tornei di Palla Eh nelle frazioni di Torniella e Piloni.

Chiuderà la rassegna di eventi estivi il “Settembre Roccastradino” con il suo ricco programma che si svolgerà nel capoluogo dal 4 al 13 settembre.

A questi eventi si aggiungeranno un’altra serie di appuntamenti culturali come le serate di teatro amatoriale itinerante nelle frazioni, a cura delle compagnie del territorio, concerti musicali, presentazioni di libri, e tutta un’altra serie di attività che sistematicamente vengono organizzate dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Roccastrada, come le passeggiate alla scoperta di siti di interesse storico e archeologico.

Un’offerta ampia e diversificata, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale: famiglie, appassionati di cultura e amanti del buon vivere e dei prodotti tipici.

«Roccastrada – afferma il Comune – si conferma come territorio importante e di riferimento per il turismo enogastronomico, pronta a regalare emozioni autentiche tra paesaggi unici, storia e sapori inconfondibili. Il calendario rappresenta al meglio lo spirito del nostro territorio, capace di coniugare valorizzazione delle tradizioni e attenzione alla sostenibilità».