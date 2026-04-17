GROSSETO – Oltre un milione e mezzo di presenze nel 2025 e un ruolo sempre più centrale nel panorama turistico toscano: Castiglione della Pescaia si conferma tra le mete più attrattive della regione. A fare il punto è Susanna Lorenzini, assessore al Turismo, ospite della nuova puntata della rubrica video Il tempo di un caffè.

Numeri che parlano chiaro: Castiglione è la prima meta balneare della Toscana e si posiziona al quarto posto assoluto per presenze, dietro solo a Firenze, Pisa e Montecatini. «Sono dati che ci rendono soddisfatti – spiega Lorenzini – e che confermano la solidità del nostro sistema turistico».

Un elemento particolarmente significativo riguarda la crescita del turismo internazionale: il 41% delle presenze è rappresentato da stranieri. Un dato che diventa ancora più rilevante nei mesi di spalla: a settembre gli stranieri arrivano al 68%, mentre a ottobre toccano addirittura l’89%. «Questo dimostra – sottolinea – che il lavoro di internazionalizzazione sta dando risultati concreti e ci permette di allungare la stagione turistica».

Sui dati, l’assessore precisa anche una differenza di lettura: «I numeri che presentiamo derivano dall’imposta di soggiorno, mentre quelli Istat risultano in calo per alcune criticità che, come ambito, stiamo cercando di superare. I nostri dati però fotografano in modo più aderente la realtà».

Guardando al 2026, dopo il weekend pasquale che segna tradizionalmente l’avvio della stagione, le prenotazioni risultano positive, anche se con qualche cautela legata al contesto internazionale. «Per questo – spiega Lorenzini – stiamo puntando anche sul turismo di prossimità, che può rappresentare una leva importante per garantire stabilità alle presenze».

Fondamentale resta poi il capitolo eventi, sempre più strategico per l’offerta del territorio. «I nostri format sono ormai consolidati – conclude – e rappresentano un vero e proprio prodotto turistico». Anche per la nuova stagione sono attesi nomi di primo piano, da Placido Domingo a Daniele Silvestri, fino a scrittori e protagonisti della cultura nazionale.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000