GROSSETO – Finiti i lavori per migliorare il Parco archeologico di Roselle. Ad annunciarlo il direttore dei Parchi archeologici della Maremma Leonardo Bochicchio.

“Gli interventi, finanziati dal Pnrr ed eseguiti dalla direzione regionale Musei nazionali Toscana hanno prodotto un significativo miglioramento dell’accessibilità dell’area archeologica, rendendolo sempre più fruibile a un pubblico ampio e diversificato – afferma il direttore -. Inoltre, sono in corso i lavori finanziati sempre dal Pnrr, eseguiti dalla direzione regionale Musei nazionali Toscana presso il Museo archeologico nazionale di Cosa”.

“Invitiamo tutti a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 15:00 presso l’Info Point di Roselle (per info: 0564 402403 – [email protected]), occasione utile per condividere con la cittadinanza i risultati dei lavori Pnrr a Roselle, assieme alla direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Toscana, la dottoressa Carlotta Paola Brovadan, la funzionaria archeologa della Direzione regionale Musei nazionali Toscana, la dottoressa Susanna Sarti e il funzionario amministrativo della Direzione regionale Musei nazionali Toscana, il dottor Andrea Montemurro. A seguire, sarà svolta una visita agli interventi recenti nel Parco con il personale del Ministero della Cultura”.

Parallelamente, è stata intensificata la manutenzione delle aree da parte dei Parchi archeologici della Maremma: “A partire da giugno 2025 la situazione è nettamente migliorata, restituendo pieno decoro e vivibilità alle aree archeologiche – spiega il direttore -. Sono state inoltre installate nuove panchine e tavoli per le aree relax in tutte le aree dell’Istituto (Vetulonia, Cosa e Roselle), insieme a nuove staccionate, a beneficio della sicurezza e dell’accoglienza dei visitatori. Si segnala inoltre che l’Info Point di Roselle, presso la Foresteria (a seguito di un accordo di collaborazione con il Comune di Grosseto siglato a settembre 2025), è aperto tutte le mattine grazie al lavoro del personale del Ministero della Cultura in servizio al Parco archeologico di Roselle, offrendo un servizio costante di accoglienza e informazione ai visitatori”.

Sul fronte delle collaborazioni, sono state attivate nuove e importanti convenzioni con enti del terzo settore, luoghi della cultura statali e musei civici. Tra queste, la Pro Loco di Roselle, che promuove per sabato 18 aprile dalle ore 14:00 una passeggiata dalla propria sede fino all’area archeologica accompagnata dal “Coro degli Etruschi” e il personale del Ministero della Cultura (per prenotazioni: 377.3250676); l’Orchestra Sinfonica della Città di Grosseto; la rete della Via delle Città Etrusche; il Museo archeologico nazionale di Firenze e il Museo civico archeologico Isidoro Falchi, con i quali partecipiamo a bandi per la valorizzazione del patrimonio; l’Associazione Archeologica Odysseus, impegnata in attività didattiche nelle tre aree archeologiche; l’associazione Isidoro Falchi di Vetulonia; l’Istituto Comprensivo Don Milani; e l’Associazione Polisportiva Orbetello Scalo, con cui stiamo realizzando numerosi eventi nell’area archeologica di Cosa.

“Prosegue inoltre la proficua collaborazione con il Comune di Grosseto per la Foresteria, che inizierà ad accogliere gruppi di studenti a partire dalla fine di maggio, anche in relazione alle attività di scavo – prosegue il direttore -. Nell’ambito della stessa convenzione è stato acquisito un furgone allestito per trasporto disabili, utile alle attività operative dei Parchi. Rimane attiva anche la presenza negli uffici amministrativi dell’Istituto concessi in comodato d’uso dalla Provincia di Grosseto. Inoltre, si sono insediati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei Conti, con cui siamo lieti di collaborare per garantire una gestione sempre più efficace, trasparente e orientata alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio”.

Infine, sono attualmente aperte due commissioni per la valorizzazione delle aree archeologiche dell’Istituto: una dedicata alla programmazione degli eventi culturali estivi (con bando pubblicato sul nostro sito web con scadenza al 30 aprile, https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/servizi/commissione-di-valutazione-spettacoli-ed-iniziative-culturali/) e una relativa alle opere di arte contemporanea (https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/servizi/commissione-consultiva-per-larte-contemporanea/).

“Questi risultati – conclude il direttore – testimoniano un impegno costante nella tutela, valorizzazione e apertura dei nostri siti archeologici, in un dialogo sempre più stretto con il territorio e le sue realtà culturali e associative”.