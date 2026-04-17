GROSSETO – Adiconsum Toscana (Associazione difesa consumatori della Cisl) organizza a Grosseto un incontro pubblico dedicato alla diffusione delle competenze digitali tra i cittadini over 65. L’appuntamento è in programma per lunedì 21 aprile alle ore 10 nella sede Cisl di via Senegal 25.

L’iniziativa rientra nel progetto “Esercitare la cittadinanza alle tecnologie digitali”, promosso da Adiconsum Toscana nell’ambito del programma Digitalmentis, con l’obiettivo di accompagnare le persone con più di 65 anni nell’uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

L’incontro sarà dedicato alla conoscenza e al corretto utilizzo degli strumenti digitali di sanità e pubblica amministrazione ormai indispensabili nella vita quotidiana, affrontando temi che includono il Fascicolo sanitario elettronico, la Carta d’identità elettronica, lo Spid, l’intelligenza artificiale e tanto altro.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti indicazioni operative per muoversi con maggiore autonomia nei servizi online, riducendo il divario tecnologico e favorendo una cittadinanza pienamente attiva.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana, Digitalmentis, Fnp Cisl Toscana, Digital74 e Sdipi Sistemi. Il progetto rappresenta un tassello importante dell’impegno di Adiconsum e Cisl per la tutela dei diritti dei consumatori e per l’inclusione digitale.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Per informazioni rivolgersi alla sede Cisl di Grosseto.