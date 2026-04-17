PRINCIPINA A MARE – Scatta il divieto di balneazione nel territorio di Grosseto. Il Comune ha fatto sapere che, come indicato nell’ordinanza sindacale, il divieto temporaneo è in vigore da oggi, 17 aprile, nell’area denominata La Trappola.

“Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle comunicazioni di Arpat che hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti per la qualità delle acque, rendendo temporaneamente non idonei alla balneazione i tratti interessati – spiegano dal Comune -. Il divieto resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di conformità, che sarà verificato tramite ulteriori analisi”.

“Sono in corso tutte le attività previste per il monitoraggio e la tutela della salute pubblica. Sarà data tempestiva comunicazione non appena le acque torneranno balneabili. Il Comune invita cittadini e turisti al rispetto delle disposizioni e della segnaletica presente sul territorio”.