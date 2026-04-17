FOLLONICA – Torna il Soccer Camp del Follonica Gavorrano per un’estate di calcio, amicizia e divertimento. L’estate 2026 si avvicina e riporta l’esperienza pensata per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni che vogliono vivere il calcio in modo coinvolgente, divertente e formativo. E sarà ovviamente aperto a tutti, non solo ai tesserati biancorossoblù.

Il camp si svolgerà tutte le settimane dal 15 giugno al 31 agosto allo Stadio Nicoletti (via Sanzio, Capannino a Follonica) e sarà molto più di un semplice centro estivo. Sarà un’occasione per crescere, imparare e fare nuove amicizie, sempre con il pallone tra i piedi.

Durante le giornate i ragazzi saranno coinvolti in giochi, esercitazioni tecniche e attività mirate, studiate per migliorare le loro abilità calcistiche in modo naturale e divertente. Il tutto sotto la guida di istruttori qualificati Coni e Figc, con la supervisione dei mister Tommaso Salvestroni e Tommaso Bianchi, che accompagneranno i partecipanti passo dopo passo nel loro percorso.

Ci sarà anche un gonfiabile con il tiro a segno con i palloni, mentre saranno presenti anche tutti gli allenatori della scuola calcio, oltre ai giocatori Francesco Presta e Cristian Lorenzi e un allenatore specifico per i portieri.

Il Soccer Camp si terrà dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra frequenza mattutina (8:30 – 12:30) e pomeridiana (14:00 – 16:00), oppure vivere l’esperienza completa con la formula della giornata intera.

Per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie sono disponibili diverse soluzioni: dalla formula settimanale full day, che include anche il pranzo, alla mezza giornata, fino alle opzioni giornaliere. Per chi desidera un percorso ancora più specifico, saranno attivati anche programmi di miglioramento tecnico settimanale e allenamenti individuali in piccoli gruppi.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di benvenuto in omaggio, mentre la quota assicurativa, valida fino al 31 agosto 2026, sarà richiesta una sola volta.

Il Soccer Camp è un ambiente sano e stimolante aperto a tutti, dove i bambini possono divertirsi, fare squadra e sviluppare la passione per il calcio in modo positivo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 338 1978114 e 328 0783490 (Andrea).