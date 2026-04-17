GROSSETO – Successo e partecipazione per il convegno dedicato ai crediti di carbonio forestali, svoltosi il 16 aprile a Grosseto, nel palazzo della Provincia.

L’iniziativa, organizzata da Confagricoltura Grosseto insieme alla Sezione prodotto forestale di Confagricoltura Toscana, ha visto la presenza di un pubblico qualificato e numeroso: proprietari e gestori di superfici forestali, imprese del settore, dottori forestali, rappresentanti delle associazioni industriali – in particolare della siderurgia e della produzione cartaria – oltre a società di certificazione e istituzioni.

Al centro dell’incontro le nuove opportunità offerte dal nascente mercato dei crediti di carbonio, con particolare attenzione agli strumenti tecnici e operativi. Il dottor Saverio Maluccio ha illustrato i requisiti tecnici, il registro e le linee guida, mentre il dottor Benvenuto Spargi ha presentato possibili progetti forestali in grado di migliorare la produzione legnosa e, allo stesso tempo, generare integrazione di reddito attraverso la vendita dei crediti derivanti dallo stoccaggio della CO2.

Il convegno si è rivelato un momento fondamentale per avviare un dialogo concreto tra i protagonisti del futuro mercato: da un lato le imprese forestali, chiamate a valorizzare la funzione ecosistemica dei boschi, dall’altro il mondo industriale, impegnato nella compensazione delle emissioni.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, mentre il coordinamento è stato affidato a Marco Scaltritti e a concludere l’incontro il presidente regionale Carlo Bartolini Baldelli.

Dal mondo industriale, gli interventi di Daniele Bianchi, Amedeo Rosatelli e Massimo Ramunni hanno confermato la volontà di far decollare il mercato dei crediti, pur sottolineando la necessità di ulteriori integrazioni normative per arrivare a un allineamento con il sistema europeo Ets.

Apprezzato anche l’intervento del generale Cinzia Gagliardi, comandante dei Carabinieri Forestali della Toscana, che ha ribadito l’importanza del dialogo tra istituzioni e mondo forestale.

Di rilievo il contributo del sottosegretario al Masaf Giacomo La Pietra, che ha confermato l’impegno del Governo nel sostenere lo sviluppo di questo nuovo strumento.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Marras, ha annunciato l’intenzione della Regione Toscana di realizzare una piattaforma regionale per i crediti di carbonio, con l’obiettivo di valorizzare oltre 1 milione e 200 mila ettari di foreste, pari al 52% del territorio regionale. Marras ha inoltre sottolineato la necessità di costruire una strategia integrata tra foreste e industria, valorizzando anche la produzione di energia da biomasse e rafforzando il ruolo delle imprese forestali nella tutela ambientale. Un percorso che sarà sviluppato con un approccio partecipato, coinvolgendo direttamente le associazioni di settore.

Il convegno ha dunque rappresentato un primo, concreto passo verso la costruzione di un mercato dei crediti di carbonio capace di coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo economico e valorizzazione del patrimonio forestale.